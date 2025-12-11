Экспорт Украины отстает из-за медленного сбора урожая, но валютная выручка растет - НБУ

В Национальном банке сообщили, что экспорт Украины пока отстает, особенно в сельскохозяйственном секторе. Основная причина - задержки со сбором урожая, вызванные погодными условиями. В то же время экспортная выручка демонстрирует рост. Об этом рассказал заместитель председателя Национального Банка Украины Владимир Лепушинский во время пресс-брифинга, передает УНН.

Лепушинский заявил, что темпы сбора урожая в этом году ниже, чем в прошлом году, что повлияло не только на объемы поставок за границу, но и на транспортную отрасль.

Сейчас экспорт отстает, особенно сельскохозяйственных товаров, соответственно - наш основной источник экспорта. Однако это преимущественно связано с тем, что темпы сбора урожая еще отстают от прошлогодних. Поэтому это преимущественно связано и с погодными условиями. То есть, здесь у нас это сдерживало не только экспорт - это сдерживало, например, и транспортную отрасль

Он добавил, что критических процессов пока нет, а обновленный макропрогноз НБУ будет представлен в январе.

Поэтому пока критических каких-то процессов не наблюдаем. Будем смотреть на развитие ситуации и уже в январе презентуем наш новый макропрогноз

Несмотря на отставание в объемах экспорта, поступления валютной выручки увеличиваются. За 11 месяцев этого года Украина получила 45,6 млрд долларов экспортных поступлений.

По экспортной выручке мы по сравнению с прошлым годом видим рост сейчас на полтора процента, то есть за 11 месяцев текущего года 45,6 млрд долларов поступило в качестве экспортной выручки в Украину. Дополнительно подчеркиваю, что показатель в 2024 году был на 20 процентов выше, чем в 2023 году. в значительной степени вследствие действий, которые мы предпринимали совместно с правительством