13:07 • 1262 перегляди
Атака БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 3278 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 6918 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 11049 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 16534 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 17230 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 22542 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23248 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 30142 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 30529 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
Якою буде інфляція і чи слід чекати гіперінфляції: експерт дав прогноз на 2026 рік

Київ • УНН

 • 68 перегляди

В Україні річна інфляція становить 9,3%, але ситуація залишається стабільною. Експерт прогнозує передбачувану інфляцію на найближчі два роки завдяки міжнародній підтримці, не очікуючи гіперінфляції.

Якою буде інфляція і чи слід чекати гіперінфляції: експерт дав прогноз на 2026 рік

Попри зростання цін і річну інфляцію на рівні 9,3%, ситуація в Україні залишається відносно стабільною. Як розповів у коментарі УНН віцепрезидент "Українського міжнародного інституту відновлення", експерт ГС "Економічний дискусійний клуб" Ігор Гарбарук, у найближчі два роки інфляція буде передбачуваною завдяки міжнародній підтримці, а тому, на його думку, інфляція в наступному році буде суттєвою, але, на сьогодні, явних передумов саме для гіперінфляції в Україні немає.

Деталі 

Як зазначає Гарбарук, на його погляд, інфляція - це "вартість помилок на стратегічному рівні управління державою, помилок, за які платять звичайні люди". 

"Не потрібно забувати, що ми живемо в рамках глобальної економіки, де країни тісно пов’язані одна з одною, і де суттєві економічні потрясіння в інших країнах, або кардинальні дії політиків чи урядовців цих країн можуть мати значний вплив і на нас", - каже Гарбарук. 

Інфляція в Україні сповільнилася до 9,3% у листопаді – НБУ11.12.25, 20:03 • 2896 переглядiв

Він наголошує, якщо подивитись дані за листопад цього року рівень інфляції в Україні сягнув 100,4% в порівнянні з попереднім місяцем. Відповідно інфляція склала 0.4% - це показник, на який зросли ціни.

"Якщо порівняти з листопадом минулого року – вже в річному вимірі інфляція сягнула 9.3% згідно з даними Держстату. Відповідно, згідно з даними державної статистики, інфляція на сьогодні відносно помірна. Якщо говорити безпосередньо саме про споживчий ринок –  зростання цін на продукти харчування та напої сягнуло 0,8%. Найбільше подорожчання відбулось в такій продуктовій категорії, як яйця – зростання склало 12,6%", - зазначає експерт.  

За словами економіста, безумовно, що було б простіше прогнозувати якісь апокаліптичні значення цифр, але на найближчі 2 роки, після виділення європейськими партнерами 90 млрд євро – ситуація з інфляцією буде відносно передбачуваною та прогнозованою.

ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради19.12.25, 04:37 • 24191 перегляд

"А от що буде далі і з економікою країни в цілому – це залежить від того, як Уряд буде працювати з національним бізнесом, і які програми підтримки буде запроваджувати. У нас значний дефіцит бюджету і очікувати, що його і надалі будуть покривати міжнародні партнери не доводиться. Потрібно розвивати власну економіку і саме від цього залежить, чи будуть в бюджеті кошти на утримання всього оборонного комплексу і на програми соціальної підтримки суспільства в цілому, чи їх потрібно буде знову десь позичати не зрозуміло на яких умовах", - зазначає економіст. 

Експорт України відстає через повільний збір урожаю, але валютна виручка зростає - НБУ11.12.25, 15:44 • 3480 переглядiв

Експерт наголошує, що, на його думку, інфляція в наступному році буде суттєвою, але, на сьогодні, явних передумов саме для гіперінфляції в Україні немає.

"Відповідно, апокаліптичного сценарію на найближчі 2 роки не передбачаю. А все інше залежить від нас, і від того наскільки швидко, і як саме завершиться війна", - резюмував експерт. 

Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку11.12.25, 14:12 • 25228 переглядiв

 

Павло Башинський

Економіка
Державний бюджет
Війна в Україні
Ігор Гарбарук
Україна