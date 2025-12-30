Якою буде інфляція і чи слід чекати гіперінфляції: експерт дав прогноз на 2026 рік

Попри зростання цін і річну інфляцію на рівні 9,3%, ситуація в Україні залишається відносно стабільною. Як розповів у коментарі УНН віцепрезидент "Українського міжнародного інституту відновлення", експерт ГС "Економічний дискусійний клуб" Ігор Гарбарук, у найближчі два роки інфляція буде передбачуваною завдяки міжнародній підтримці, а тому, на його думку, інфляція в наступному році буде суттєвою, але, на сьогодні, явних передумов саме для гіперінфляції в Україні немає.

Деталі

Як зазначає Гарбарук, на його погляд, інфляція - це "вартість помилок на стратегічному рівні управління державою, помилок, за які платять звичайні люди".

"Не потрібно забувати, що ми живемо в рамках глобальної економіки, де країни тісно пов’язані одна з одною, і де суттєві економічні потрясіння в інших країнах, або кардинальні дії політиків чи урядовців цих країн можуть мати значний вплив і на нас", - каже Гарбарук.

Він наголошує, якщо подивитись дані за листопад цього року рівень інфляції в Україні сягнув 100,4% в порівнянні з попереднім місяцем. Відповідно інфляція склала 0.4% - це показник, на який зросли ціни.

"Якщо порівняти з листопадом минулого року – вже в річному вимірі інфляція сягнула 9.3% згідно з даними Держстату. Відповідно, згідно з даними державної статистики, інфляція на сьогодні відносно помірна. Якщо говорити безпосередньо саме про споживчий ринок – зростання цін на продукти харчування та напої сягнуло 0,8%. Найбільше подорожчання відбулось в такій продуктовій категорії, як яйця – зростання склало 12,6%", - зазначає експерт.

За словами економіста, безумовно, що було б простіше прогнозувати якісь апокаліптичні значення цифр, але на найближчі 2 роки, після виділення європейськими партнерами 90 млрд євро – ситуація з інфляцією буде відносно передбачуваною та прогнозованою.

"А от що буде далі і з економікою країни в цілому – це залежить від того, як Уряд буде працювати з національним бізнесом, і які програми підтримки буде запроваджувати. У нас значний дефіцит бюджету і очікувати, що його і надалі будуть покривати міжнародні партнери не доводиться. Потрібно розвивати власну економіку і саме від цього залежить, чи будуть в бюджеті кошти на утримання всього оборонного комплексу і на програми соціальної підтримки суспільства в цілому, чи їх потрібно буде знову десь позичати не зрозуміло на яких умовах", - зазначає економіст.

Експерт наголошує, що, на його думку, інфляція в наступному році буде суттєвою, але, на сьогодні, явних передумов саме для гіперінфляції в Україні немає.

"Відповідно, апокаліптичного сценарію на найближчі 2 роки не передбачаю. А все інше залежить від нас, і від того наскільки швидко, і як саме завершиться війна", - резюмував експерт.

