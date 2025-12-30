Фон дер Ляйен подытожила переговоры с европейскими лидерами о поддержке и безопасности Украины: упомянула о вступлении в ЕС
Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с европейскими лидерами по поддержке, безопасности и восстановлению Украины, подчеркнув важность вступления страны в ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о переговорах с европейскими лидерами по поддержке, безопасности и восстановлению Украины, подняв в этом контексте вопрос вступления страны в ЕС, пишет УНН.
Сегодня состоялась хорошая дискуссия с европейскими лидерами относительно нашей поддержки Украины, ее безопасности и восстановления страны. В конце концов, процветание свободного украинского государства лежит во вступлении в ЕС. Это также является ключевой гарантией безопасности. Вступление выгодно не только присоединяющимся странам; как показывают последовательные волны расширения, выигрывает вся Европа.
Дополнение
Ранее Варшава анонсировала переговоры европейских лидеров во вторник, 30 декабря, чтобы поговорить об Украине. Этот разговор является частью дипломатических переговоров высокого уровня, продолжающихся с ноября, направленных на прекращение войны.
По данным TVN24, ожидалось, что в переговорах примут участие те же лидеры, которые недавно встретились на Берлинском саммите. Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам этого очередного раунда координации в "берлинском формате" с участием европейских и канадских партнеров подчеркнул продвижение мирного процесса и необходимость прозрачности и честности от всех сторон, включая Россию.
В понедельник Президент Украины Владимир Зеленский с украинским переговорщиком, секретарем СНБО Рустемом Умеровым провели телефонный разговор со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Это произошло после предварительного разговора Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и последующего обмена мнениями с европейскими лидерами.