Фон дер Ляйен подытожила переговоры с европейскими лидерами о поддержке и безопасности Украины: упомянула о вступлении в ЕС

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с европейскими лидерами по поддержке, безопасности и восстановлению Украины, подчеркнув важность вступления страны в ЕС.

Фон дер Ляйен подытожила переговоры с европейскими лидерами о поддержке и безопасности Украины: упомянула о вступлении в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о переговорах с европейскими лидерами по поддержке, безопасности и восстановлению Украины, подняв в этом контексте вопрос вступления страны в ЕС, пишет УНН.

Сегодня состоялась хорошая дискуссия с европейскими лидерами относительно нашей поддержки Украины, ее безопасности и восстановления страны. В конце концов, процветание свободного украинского государства лежит во вступлении в ЕС. Это также является ключевой гарантией безопасности. Вступление выгодно не только присоединяющимся странам; как показывают последовательные волны расширения, выигрывает вся Европа.

- написала фон дер Ляйен в X по итогам переговоров.

Дополнение

Ранее Варшава анонсировала переговоры европейских лидеров во вторник, 30 декабря, чтобы поговорить об Украине. Этот разговор является частью дипломатических переговоров высокого уровня, продолжающихся с ноября, направленных на прекращение войны.

По данным TVN24, ожидалось, что в переговорах примут участие те же лидеры, которые недавно встретились на Берлинском саммите. Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам этого очередного раунда координации в "берлинском формате" с участием европейских и канадских партнеров подчеркнул продвижение мирного процесса и необходимость прозрачности и честности от всех сторон, включая Россию.

"Мир на горизонте" - Туск о мирных переговорах по войне в Украине30.12.25, 13:56 • 482 просмотра

В понедельник Президент Украины Владимир Зеленский с украинским переговорщиком, секретарем СНБО Рустемом Умеровым провели телефонный разговор со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Это произошло после предварительного разговора Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и последующего обмена мнениями с европейскими лидерами.

Юлия Шрамко

