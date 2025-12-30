"Мир на горизонте" - Туск о мирных переговорах по войне в Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "мир на горизонте" после переговоров лидеров по Украине. США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины, включая присутствие американских войск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск принял участие в очередном разговоре европейских лидеров по Украине, указав, что стороны "оценили результат этого первого этапа этих очень "серьезных" переговоров, в которых участвовали лидеры Украины, Европы, США и Канады" и подчеркнув, что "мир на горизонте", пишет УНН со ссылкой на Onet Wiadomości.
Нет сомнений, что произошли вещи, которые дают надежду, что эта война может закончиться — и довольно быстро. Но это еще надежда, далеко не 100% уверенности. Ключевым эффектом последних дней является американское заявление о готовности Соединенных Штатов участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира — включая присутствие американских войск
"Эти довольно однозначные заявления появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры с той стороны Атлантики. Это дает надежду, что эти переговоры будут успешными", — добавил премьер-министр Польши.
"С точки зрения Украины, это требует компромиссного подхода в территориальных вопросах. Президент Зеленский демонстрирует действительно добрую волю. С его точки зрения, референдум был бы необходимым и понятным. Украинский народ должен был бы согласиться, когда речь идет о территориальных решениях. Очевидно, что это возможное согласие должно быть обусловлено реальными, надежными гарантиями безопасности для Украины", — добавил глава польского правительства.
Мир появился на горизонте впервые после начала этой полномасштабной войны. Это было бы чрезвычайно позитивно для Польши, принимая во внимание весь геополитический контекст
Туск также сообщил, что получил информацию от президента Польши Кароля Навроцкого относительно разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Дополнение
Ранее Варшава анонсировала переговоры европейских лидеров во вторник, 30 декабря, чтобы поговорить об Украине.
Этот разговор является частью дипломатических переговоров высокого уровня, продолжающихся с ноября, направленных на прекращение войны.
По данным TVN24, ожидалось, что в переговорах примут участие те же лидеры, которые недавно встретились на Берлинском саммите. Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
В понедельник Президент Украины Владимир Зеленский с украинским переговорщиком, секретарем СНБО Рустемом Умеровым провели телефонный разговор со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Это произошло после предыдущего разговора Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и последующего обмена мнениями с европейскими лидерами.