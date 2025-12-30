"Мир на горизонте" - Туск о мирных переговорах по войне в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск принял участие в очередном разговоре европейских лидеров по Украине, указав, что стороны "оценили результат этого первого этапа этих очень "серьезных" переговоров, в которых участвовали лидеры Украины, Европы, США и Канады" и подчеркнув, что "мир на горизонте", пишет УНН со ссылкой на Onet Wiadomości.

Нет сомнений, что произошли вещи, которые дают надежду, что эта война может закончиться — и довольно быстро. Но это еще надежда, далеко не 100% уверенности. Ключевым эффектом последних дней является американское заявление о готовности Соединенных Штатов участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира — включая присутствие американских войск — сказал Туск.

"Эти довольно однозначные заявления появились впервые. Посмотрим, насколько последовательными будут наши партнеры с той стороны Атлантики. Это дает надежду, что эти переговоры будут успешными", — добавил премьер-министр Польши.

"С точки зрения Украины, это требует компромиссного подхода в территориальных вопросах. Президент Зеленский демонстрирует действительно добрую волю. С его точки зрения, референдум был бы необходимым и понятным. Украинский народ должен был бы согласиться, когда речь идет о территориальных решениях. Очевидно, что это возможное согласие должно быть обусловлено реальными, надежными гарантиями безопасности для Украины", — добавил глава польского правительства.

Мир появился на горизонте впервые после начала этой полномасштабной войны. Это было бы чрезвычайно позитивно для Польши, принимая во внимание весь геополитический контекст — подчеркнул Туск.

Туск также сообщил, что получил информацию от президента Польши Кароля Навроцкого относительно разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Дополнение

Ранее Варшава анонсировала переговоры европейских лидеров во вторник, 30 декабря, чтобы поговорить об Украине.

Мерц требует прозрачности от россии по итогам переговоров в "берлинском формате"

Этот разговор является частью дипломатических переговоров высокого уровня, продолжающихся с ноября, направленных на прекращение войны.

По данным TVN24, ожидалось, что в переговорах примут участие те же лидеры, которые недавно встретились на Берлинском саммите. Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В понедельник Президент Украины Владимир Зеленский с украинским переговорщиком, секретарем СНБО Рустемом Умеровым провели телефонный разговор со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Это произошло после предыдущего разговора Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и последующего обмена мнениями с европейскими лидерами.