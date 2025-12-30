Фон дер Ляєн підсумувала переговори з європейськими лідерами про підтримку і безпеку України: згадала про вступ до ЄС

$42.220.15
49.650.10
ukenru
Ексклюзив
15:27 • 3576 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 6148 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 9060 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 12136 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 12060 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 12855 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 17177 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 24061 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 19633 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 24011 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.7м/с
77%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Справжнє втілення офіцера: дніпрянин Микола Шевченко загинув у боях з окупантами30 грудня, 07:03 • 7488 перегляди
Ракетний комплекс рф "орєшнік" заступив на бойове чергування у білорусіVideo30 грудня, 08:15 • 7206 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 23246 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 19561 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 7886 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 19578 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 23264 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 24057 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 51563 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 51396 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Музикант
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Село
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 3568 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 7902 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 27665 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 40806 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 48425 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Серіали

Фон дер Ляєн підсумувала переговори з європейськими лідерами про підтримку і безпеку України: згадала про вступ до ЄС

Київ • УНН

 • 2344 перегляди

Урсула фон дер Ляєн провела переговори з європейськими лідерами щодо підтримки, безпеки та відбудови України, наголосивши на важливості вступу країни до ЄС.

Фон дер Ляєн підсумувала переговори з європейськими лідерами про підтримку і безпеку України: згадала про вступ до ЄС

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про переговори з європейськими лідерами щодо підтримки, безпеки та відбудови України, порушивши у цьому контексті питання вступу країни до ЄС, пише УНН.

Сьогодні відбулася гарна дискусія з європейськими лідерами щодо нашої підтримки України, її безпеки та відбудови країни. Зрештою, процвітання вільної української держави лежить у вступі до ЄС. Це також є ключовою гарантією безпеки. Вступ вигідний не лише країнам, які приєднуються; як показують послідовні хвилі розширення, виграє вся Європа.

- написала фон дер Ляєн у X за підсумками переговорів.

Доповнення

Раніше Варшава анонсувала переговори європейських лідерів у вівторок, 30 грудня, щоб поговорити про Україну. Ця розмова є частиною дипломатичних переговорів високого рівня, що тривають з листопада, спрямованих на припинення війни.

За даними TVN24, очікувалося, що в переговорах візьмуть участь ті ж лідери, які нещодавно зустрілися на Берлінському саміті. Серед них канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками цього чергового раунду координації у "берлінському форматі" за участю європейських та канадських партнерів наголосив на просуванні мирного процесу та необхідності прозорості й чесності від усіх сторін, включаючи росію.

"Мир на горизонті" - Туск про мирні переговори щодо війни в Україні30.12.25, 13:56 • 2280 переглядiв

У понеділок Президент України Володимир Зеленський з українським перемовником, секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели телефонну розмову зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Це відбулося після попередньої розмови Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом та подальшого обміну думками з європейськими лідерами.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дипломатка
Ульф Крістерссон
Йонас Гахр Сторе
Рустем Умєров
Кір Стармер
Метте Фредеріксен
Джорджа Мелоні
Рада національної безпеки і оборони України
Александр Стубб
Європейська комісія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Варшава
Фінляндія
Данія
Франція
Швеція
Норвегія
Велика Британія
Італія
Німеччина
Нідерланди
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна