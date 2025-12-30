Фон дер Ляєн підсумувала переговори з європейськими лідерами про підтримку і безпеку України: згадала про вступ до ЄС

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про переговори з європейськими лідерами щодо підтримки, безпеки та відбудови України, порушивши у цьому контексті питання вступу країни до ЄС, пише УНН.

Сьогодні відбулася гарна дискусія з європейськими лідерами щодо нашої підтримки України, її безпеки та відбудови країни. Зрештою, процвітання вільної української держави лежить у вступі до ЄС. Це також є ключовою гарантією безпеки. Вступ вигідний не лише країнам, які приєднуються; як показують послідовні хвилі розширення, виграє вся Європа. - написала фон дер Ляєн у X за підсумками переговорів.

Доповнення

Раніше Варшава анонсувала переговори європейських лідерів у вівторок, 30 грудня, щоб поговорити про Україну. Ця розмова є частиною дипломатичних переговорів високого рівня, що тривають з листопада, спрямованих на припинення війни.

За даними TVN24, очікувалося, що в переговорах візьмуть участь ті ж лідери, які нещодавно зустрілися на Берлінському саміті. Серед них канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками цього чергового раунду координації у "берлінському форматі" за участю європейських та канадських партнерів наголосив на просуванні мирного процесу та необхідності прозорості й чесності від усіх сторін, включаючи росію.

"Мир на горизонті" - Туск про мирні переговори щодо війни в Україні

У понеділок Президент України Володимир Зеленський з українським перемовником, секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели телефонну розмову зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Це відбулося після попередньої розмови Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом та подальшого обміну думками з європейськими лідерами.