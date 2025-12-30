рф ударила по 2 гражданским судам, есть раненые среди гражданских - ВМС ВСУ
Киев • УНН
Российские ударные БПЛА атаковали суда "Emmakris III" и "Captain Karam", направлявшиеся в порт для загрузки пшеницы. В результате атаки есть раненые среди гражданских.
рф ударила по 2 гражданским судам, в том числе по тому, что заходило в порт для загрузки пшеницы, есть раненые среди гражданских, сообщили во вторник в Военно-морских силах ВСУ в Telegram, пишет УНН.
рф ударила по 2 гражданским судам. Сегодня россияне ударными БПЛА атаковали суда "Emmakris III" и "Captain Karam", которое заходило в порт для загрузки пшеницы. Есть раненые среди гражданских
Как отметили в ВМС, порты и гражданское судоходство являются объектами гражданской инфраструктуры. "Атаки на них создают угрозу жизни мирных граждан и подрывают глобальную продовольственную безопасность. Целенаправленные удары по гражданским объектам являются сознательным военным преступлением. рф-страна террорист", - говорится в сообщении ВМС.
