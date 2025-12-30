рф ударила по 2 гражданским судам, есть раненые среди гражданских - ВМС ВСУ

$42.220.15
49.650.10
ukenru
13:51 • 262 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 2188 просмотра
Атака БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 4508 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 8016 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 11753 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 17401 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 17516 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 22727 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 23331 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 30225 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.6м/с
73%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну30 декабря, 04:04 • 14446 просмотра
Более 3000 мигрантов погибли в этом году, пытаясь добраться до побережья Испании30 декабря, 05:02 • 6340 просмотра
армия РФ потеряла 1220 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ30 декабря, 05:09 • 3616 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 14004 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 11071 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 11090 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 14025 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 17389 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 46321 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 46548 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Лавров Сергей Викторович
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Варшава
Село
Реклама
УНН Lite
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 336 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 24828 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 38047 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 46070 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 56631 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Facebook
Instagram

рф ударила по 2 гражданским судам, есть раненые среди гражданских - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Российские ударные БПЛА атаковали суда "Emmakris III" и "Captain Karam", направлявшиеся в порт для загрузки пшеницы. В результате атаки есть раненые среди гражданских.

рф ударила по 2 гражданским судам, есть раненые среди гражданских - ВМС ВСУ
t.me/ukrainian_navy

рф ударила по 2 гражданским судам, в том числе по тому, что заходило в порт для загрузки пшеницы, есть раненые среди гражданских, сообщили во вторник в Военно-морских силах ВСУ в Telegram, пишет УНН.

рф ударила по 2 гражданским судам. Сегодня россияне ударными БПЛА атаковали суда "Emmakris III" и "Captain Karam", которое заходило в порт для загрузки пшеницы. Есть раненые среди гражданских

- сообщили в ВМС ВСУ.

Как отметили в ВМС, порты и гражданское судоходство являются объектами гражданской инфраструктуры. "Атаки на них создают угрозу жизни мирных граждан и подрывают глобальную продовольственную безопасность. Целенаправленные удары по гражданским объектам являются сознательным военным преступлением. рф-страна террорист", - говорится в сообщении ВМС.

рф атаковала порты Одесской области: есть пострадавший и повреждения, в том числе судно с зерном под флагом Панамы - вице-премьер30.12.25, 13:29 • 1568 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине