рф ударила по 2 гражданским судам, есть раненые среди гражданских - ВМС ВСУ

рф ударила по 2 гражданским судам, в том числе по тому, что заходило в порт для загрузки пшеницы, есть раненые среди гражданских, сообщили во вторник в Военно-морских силах ВСУ в Telegram, пишет УНН.

Как отметили в ВМС, порты и гражданское судоходство являются объектами гражданской инфраструктуры. "Атаки на них создают угрозу жизни мирных граждан и подрывают глобальную продовольственную безопасность. Целенаправленные удары по гражданским объектам являются сознательным военным преступлением. рф-страна террорист", - говорится в сообщении ВМС.

