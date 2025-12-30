рф вдарила по 2 цивільних суднах, є поранені серед цивільних - ВМС ЗСУ

t.me/ukrainian_navy

рф вдарила по 2 цивільних суднах, у тому числі по тому, що заходило до порту для завантаження пшениці, є поранені серед цивільних, повідомили у вівторок у Військово-морських силах ЗСУ у Telegram, пише УНН.

Як зазначили у ВМС, порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури. "Атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку. Цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах є свідомим воєнним злочином. рф-країна террорист", - ідеться у повідомленні ВМС.

