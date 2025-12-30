В польском TikTok распространяют антиукраинские ролики, сгенерированные ИИ - ЦПД

В польском информационном пространстве набирает обороты скоординированная антиукраинская кампания, в рамках которой в соцсетях массово распространяют сгенерированный искусственным интеллектом контент, замаскированный под юмористические видео и направленный на дискредитацию украинцев и разжигание вражды с поляками. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

В TikTok массово распространяются видео, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта и замаскированные под "юмористический контент". В роликах украинцев в Польше целенаправленно высмеивают, формируя образ жадных, необразованных людей, которые якобы "грабят" поляков - говорится в сообщении.

Опасность использования подобного "юмористического" ИИ-контента заключается в том, что пользователям соцсетей сложнее идентифицировать его как пропаганду. Центр неоднократно фиксировал подобные кампании, когда сгенерированный "юмористический" контент использовался для навязывания выгодных РФ нарративов и дестабилизации общественных настроений.

Текущая кампания в Польше имеет цель — поссорить украинцев и поляков, дискредитировать украинских беженцев и снизить уровень общественной поддержки Украины. Эта волна совпадает с общей активизацией распространения антиукраинских месседжей в польскоязычном сегменте соцсетей - говорится в сообщении.

