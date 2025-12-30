В польском TikTok распространяют антиукраинские ролики, сгенерированные ИИ - ЦПД
Киев • УНН
В польском информационном пространстве разворачивается скоординированная антиукраинская кампания. В соцсетях распространяют сгенерированный ИИ контент, дискредитирующий украинцев и разжигающий вражду с поляками.
В TikTok массово распространяются видео, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта и замаскированные под "юмористический контент". В роликах украинцев в Польше целенаправленно высмеивают, формируя образ жадных, необразованных людей, которые якобы "грабят" поляков
Опасность использования подобного "юмористического" ИИ-контента заключается в том, что пользователям соцсетей сложнее идентифицировать его как пропаганду. Центр неоднократно фиксировал подобные кампании, когда сгенерированный "юмористический" контент использовался для навязывания выгодных РФ нарративов и дестабилизации общественных настроений.
Текущая кампания в Польше имеет цель — поссорить украинцев и поляков, дискредитировать украинских беженцев и снизить уровень общественной поддержки Украины. Эта волна совпадает с общей активизацией распространения антиукраинских месседжей в польскоязычном сегменте соцсетей
