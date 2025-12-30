$42.220.15
12:27 • 418 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 3412 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 7126 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 13447 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 15733 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 21622 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 22582 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 29754 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 30227 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 23121 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
В польском TikTok распространяют антиукраинские ролики, сгенерированные ИИ - ЦПД

Киев • УНН

 • 134 просмотра

В польском информационном пространстве разворачивается скоординированная антиукраинская кампания. В соцсетях распространяют сгенерированный ИИ контент, дискредитирующий украинцев и разжигающий вражду с поляками.

В польском информационном пространстве набирает обороты скоординированная антиукраинская кампания, в рамках которой в соцсетях массово распространяют сгенерированный искусственным интеллектом контент, замаскированный под юмористические видео и направленный на дискредитацию украинцев и разжигание вражды с поляками. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

В TikTok массово распространяются видео, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта и замаскированные под "юмористический контент". В роликах украинцев в Польше целенаправленно высмеивают, формируя образ жадных, необразованных людей, которые якобы "грабят" поляков

- говорится в сообщении.

Опасность использования подобного "юмористического" ИИ-контента заключается в том, что пользователям соцсетей сложнее идентифицировать его как пропаганду. Центр неоднократно фиксировал подобные кампании, когда сгенерированный "юмористический" контент использовался для навязывания выгодных РФ нарративов и дестабилизации общественных настроений.

Текущая кампания в Польше имеет цель — поссорить украинцев и поляков, дискредитировать украинских беженцев и снизить уровень общественной поддержки Украины. Эта волна совпадает с общей активизацией распространения антиукраинских месседжей в польскоязычном сегменте соцсетей

- говорится в сообщении.

Ольга Розгон

Общество
российская пропаганда
Социальная сеть
Украина
Польша