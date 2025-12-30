Будут защищать "важные объекты": путин подписал указ о направлении резервистов на сборы в 2026 году

российский диктатор владимир путин подписал указ о направлении в 2026 году на специальные сборы граждан россии, находящихся в мобилизационном людском резерве вс рф, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Согласно указу, сборы будут проводиться для обеспечения защиты критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения.

Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Добавим

ВВС напоминает, что глава комитета госдумы по обороне андрей картаполов в ноябре сказал, что в резерве на тот момент находились около 30 тысяч человек, но есть "решение верховного главнокомандующего о кратном наращивании количества". В российском министерстве обороны говорили, что резервистов хотят направлять на защиту нефтеперерабатывающих заводов и других объектов энергетики от украинских дронов.