Будут защищать "важные объекты": путин подписал указ о направлении резервистов на сборы в 2026 году
Киев • УНН
владимир путин подписал указ о направлении граждан рф, находящихся в мобилизационном резерве, на специальные сборы в 2026 году. Сборы будут проводиться для защиты критически важных объектов и объектов жизнеобеспечения.
российский диктатор владимир путин подписал указ о направлении в 2026 году на специальные сборы граждан россии, находящихся в мобилизационном людском резерве вс рф, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Согласно указу, сборы будут проводиться для обеспечения защиты критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения.
Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.
Привлекают контрактников: Буданов рассказал, как рф в 2025 году перевыполнила план набора в армию26.12.25, 18:23 • 6529 просмотров
Добавим
ВВС напоминает, что глава комитета госдумы по обороне андрей картаполов в ноябре сказал, что в резерве на тот момент находились около 30 тысяч человек, но есть "решение верховного главнокомандующего о кратном наращивании количества". В российском министерстве обороны говорили, что резервистов хотят направлять на защиту нефтеперерабатывающих заводов и других объектов энергетики от украинских дронов.