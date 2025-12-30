$42.220.15
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
11:22 • 4404 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 8486 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 14298 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 16178 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 21871 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 22786 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 29853 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 30297 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 23168 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
Будуть захищати "важливі об'єкти": путін підписав указ про направлення резервістів на збори у 2026 році

Київ • УНН

 • 268 перегляди

володимир путін підписав указ про направлення громадян рф, які перебувають у мобілізаційному резерві, на спеціальні збори у 2026 році. Збори проводитимуться для захисту критично важливих об'єктів та об'єктів життєзабезпечення.

Будуть захищати "важливі об'єкти": путін підписав указ про направлення резервістів на збори у 2026 році

російський диктатор володимир путін підписав указ про направлення у 2026 році на спеціальні збори громадян росії, які перебувають у мобілізаційному людському резерві зс рф, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Згідно з указом, збори будуть проводитися для забезпечення захисту критично важливих об'єктів та інших об'єктів життєзабезпечення.

Указ набрав чинності з сьогодення.

Залучають контрактників: Буданов розповів, як рф у 2025 році перевиконала план набору у військо26.12.25, 18:23 • 6529 переглядiв

Додамо

ВВС нагадує, що голова комітету держдуми з оборони андрій картаполов у листопаді сказав, що в резерві на той момент перебували близько 30 тисяч осіб, але є "рішення верховного головнокомандувача про кратне нарощування кількості". У російському міністерстві оборони говорили, що резервістів хочуть спрямовувати на захист нафтопереробних заводів та інших об'єктів енергетики від українських дронів.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Енергетика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін