Будуть захищати "важливі об'єкти": путін підписав указ про направлення резервістів на збори у 2026 році

російський диктатор володимир путін підписав указ про направлення у 2026 році на спеціальні збори громадян росії, які перебувають у мобілізаційному людському резерві зс рф, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Згідно з указом, збори будуть проводитися для забезпечення захисту критично важливих об'єктів та інших об'єктів життєзабезпечення.

Указ набрав чинності з сьогодення.

Додамо

ВВС нагадує, що голова комітету держдуми з оборони андрій картаполов у листопаді сказав, що в резерві на той момент перебували близько 30 тисяч осіб, але є "рішення верховного головнокомандувача про кратне нарощування кількості". У російському міністерстві оборони говорили, що резервістів хочуть спрямовувати на захист нафтопереробних заводів та інших об'єктів енергетики від українських дронів.