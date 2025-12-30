В Украине стало меньше дел о домашнем насилии, но обращений за помощью стало больше

$42.220.15
49.650.10
ukenru
12:27 • 168 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 3110 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 6706 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 13181 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 15598 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 21545 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 22536 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 29724 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 30212 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 23112 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
5.1м/с
71%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
РФ запустила дезинформационную кампанию по переходу Болгарии на евро30 декабря, 02:49 • 11217 просмотра
Украину накроет облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз погоды на 30 декабряPhoto30 декабря, 03:49 • 5694 просмотра
США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну30 декабря, 04:04 • 12257 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 10113 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 5254 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 5320 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 10155 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 13180 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 44032 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 44465 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Туск
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Черниговская область
Село
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 23650 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 36795 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 45020 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 55578 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 165537 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Facebook
Instagram

В Украине стало меньше дел о домашнем насилии, но обращений за помощью стало больше

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Количество уголовных производств по домашнему насилию в Украине уменьшилось на 28% с начала полномасштабного вторжения. В то же время, количество обращений на Национальную горячую линию предупреждения домашнего насилия выросло на 9%, достигнув 35 тысяч за три квартала.

В Украине стало меньше дел о домашнем насилии, но обращений за помощью стало больше

Статистика по домашнему насилию в Украине демонстрирует противоречивую динамику: официальных дел становится меньше, но количество обращений за помощью растет. Эксперты связывают это с изменениями в поведении пострадавших и доступности поддержки. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Подробности

В 2025 году Генеральная прокуратура Украины открыла 1 996 тыс. уголовных производств по статье о домашнем насилии. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения количество производств уменьшилось на 28%. Известно, что ежемесячно фиксируется 180 дел по домашнему насилию. Присутствует тенденция, что количество запросов увеличивается именно накануне новогодних праздников, поэтому в январе этого года было открыто 274 производства.

По данным аналитиков, в суд поступает 79% производств. В то же время количество неофициальных обращений, поступающих на Национальную горячую линию предупреждения домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации, выросло на 9%. За три квартала на линию поступило 35 тыс. обращений.

Среди людей, обращающихся за помощью – преимущественно женщины, но также среди этих обращений есть запросы от пожилых людей и детей. Причина половины обращений касается психологического насилия, треть физического насилия, 17% – экономического и 1,6% сексуального насилия. В течение двух последних лет каждое четвертое обращение свидетельствует о домашнем насилии со стороны мужчин.

В случае домашнего насилия можно обращаться на национальные горячие линии: 0 800 500 335 или 116 123.

Если ситуация касается детей и молодежи, действует отдельная линия помощи по номерам 116 111 или 0 800 500 225.

В Украине растет количество обращений от детей и молодежи о домашнем насилии14.10.25, 14:17 • 2931 просмотр

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Новый год
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Украина