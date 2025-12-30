В Украине стало меньше дел о домашнем насилии, но обращений за помощью стало больше

Статистика по домашнему насилию в Украине демонстрирует противоречивую динамику: официальных дел становится меньше, но количество обращений за помощью растет. Эксперты связывают это с изменениями в поведении пострадавших и доступности поддержки. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Подробности

В 2025 году Генеральная прокуратура Украины открыла 1 996 тыс. уголовных производств по статье о домашнем насилии. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения количество производств уменьшилось на 28%. Известно, что ежемесячно фиксируется 180 дел по домашнему насилию. Присутствует тенденция, что количество запросов увеличивается именно накануне новогодних праздников, поэтому в январе этого года было открыто 274 производства.

По данным аналитиков, в суд поступает 79% производств. В то же время количество неофициальных обращений, поступающих на Национальную горячую линию предупреждения домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации, выросло на 9%. За три квартала на линию поступило 35 тыс. обращений.

Среди людей, обращающихся за помощью – преимущественно женщины, но также среди этих обращений есть запросы от пожилых людей и детей. Причина половины обращений касается психологического насилия, треть физического насилия, 17% – экономического и 1,6% сексуального насилия. В течение двух последних лет каждое четвертое обращение свидетельствует о домашнем насилии со стороны мужчин.

В случае домашнего насилия можно обращаться на национальные горячие линии: 0 800 500 335 или 116 123.

Если ситуация касается детей и молодежи, действует отдельная линия помощи по номерам 116 111 или 0 800 500 225.

В Украине растет количество обращений от детей и молодежи о домашнем насилии