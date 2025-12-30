В Україні поменшало справ про домашнє насильство, але звернень по допомогу стало більше

Статистика щодо домашнього насильства в Україні демонструє суперечливу динаміку: офіційних справ стає менше, натомість кількість звернень по допомогу зростає. Експерти пов’язують це зі змінами у поведінці постраждалих та доступності підтримки. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі

У 2025 році Генеральна прокуратура України відкрила 1 996 тис. кримінальних проваджень за статтею про домашнє насильство. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення кількість проваджень зменшилася на 28%. Відомо, що щомісяця фіксується 180 справ щодо домашнього насильства. Присутня тенденція, що кількість запитів збільшується саме напередодні новорічних свят, тому в січні цього року було відкрито 274 провадження.

За даними аналітиків, до суду надходить 79% проваджень. Водночас кількість неофіційних звернень, які надходять на Національну гарячу лінію попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, зросла на 9%. За три квартали до лінії надійшло 35 тис. звернень.

Серед людей, які звертаються по допомогу – переважно жінки, але також серед цих звернень є запити від людей похилого віку та дітей. Причина половини звернень стосується психологічного насильства, третина фізичного насилля, 17% – економічного та 1,6% сексуального насилля. Протягом двох останніх років кожне четверте звернення свідчить про домашнє насилля зі сторони чоловіків.

У разі домашнього насильства можна звертатися на національні гарячі лінії: 0 800 500 335 або 116 123.

Якщо ситуація стосується дітей та молоді, діє окрема лінія допомоги за номерами 116 111 або 0 800 500 225.

