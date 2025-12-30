В Україні поменшало справ про домашнє насильство, але звернень по допомогу стало більше

$42.220.15
49.650.10
ukenru
Ексклюзив
11:22 • 2152 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 4700 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 11773 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 14833 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 20945 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 22177 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 29449 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 30099 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 23032 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23881 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
5.1м/с
71%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto30 грудня, 02:26 • 16725 перегляди
рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро30 грудня, 02:49 • 10380 перегляди
Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз погоди на 30 грудняPhoto30 грудня, 03:49 • 4224 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну30 грудня, 04:04 • 11403 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 7108 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 3676 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 7686 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 11780 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 43331 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 43789 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Туск
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Чернігівська область
Село
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 23226 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 36391 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 44665 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 55217 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 165144 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Facebook
Instagram

В Україні поменшало справ про домашнє насильство, але звернень по допомогу стало більше

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Кількість кримінальних проваджень щодо домашнього насильства в Україні зменшилася на 28% з початку повномасштабного вторгнення. Водночас, кількість звернень на Національну гарячу лінію попередження домашнього насильства зросла на 9%, досягнувши 35 тисяч за три квартали.

В Україні поменшало справ про домашнє насильство, але звернень по допомогу стало більше

Статистика щодо домашнього насильства в Україні демонструє суперечливу динаміку: офіційних справ стає менше, натомість кількість звернень по допомогу зростає. Експерти пов’язують це зі змінами у поведінці постраждалих та доступності підтримки. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі

У 2025 році Генеральна прокуратура України відкрила 1 996 тис. кримінальних проваджень за статтею про домашнє насильство. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення кількість проваджень зменшилася на 28%. Відомо, що щомісяця фіксується 180 справ щодо домашнього насильства. Присутня тенденція, що кількість запитів збільшується саме напередодні новорічних свят, тому в січні цього року було відкрито 274 провадження.

За даними аналітиків, до суду надходить 79% проваджень. Водночас кількість неофіційних звернень, які надходять на Національну гарячу лінію попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, зросла на 9%. За три квартали до лінії надійшло 35 тис. звернень.

Серед людей, які звертаються по допомогу – переважно жінки, але також серед цих звернень є запити від людей похилого віку та дітей. Причина половини звернень стосується психологічного насильства, третина фізичного насилля, 17% – економічного та 1,6% сексуального насилля. Протягом двох останніх років кожне четверте звернення свідчить про домашнє насилля зі сторони чоловіків.

У разі домашнього насильства можна звертатися на національні гарячі лінії: 0 800 500 335 або 116 123.

Якщо ситуація стосується дітей та молоді, діє окрема лінія допомоги за номерами 116 111 або 0 800 500 225.

В Україні зростає кількіст звернень від дітей і молоді про домашнє насильство14.10.25, 14:17 • 2931 перегляд

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Новий рік
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Україна