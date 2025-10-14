В Україні зростає кількіст звернень від дітей і молоді про домашнє насильство

$41.610.01
48.130.03
ukenru
Ексклюзив
11:53 • 2532 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 3464 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 4920 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 10647 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 13568 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 13687 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 13247 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 15436 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 15210 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
14 жовтня, 06:24 • 16407 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.6м/с
69%
751мм
Популярнi новини
Припинення вогню в Україні дасть нагоду військам рф швидко передислокуватися до східного кордону НАТО - ISW14 жовтня, 02:36 • 12791 перегляди
"Не вдається зіграти оптимальним складом": Ребров прокоментував перемогу збірної України над Азербайджаном14 жовтня, 03:01 • 9260 перегляди
Мінус 1200 солдатів та 390 БпЛА: Генштаб розповів про втрати ворога за добу14 жовтня, 04:29 • 28304 перегляди
Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка06:35 • 6838 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано07:09 • 18033 перегляди
Публікації
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 2538 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 51801 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 51830 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво13 жовтня, 10:25 • 59196 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм13 жовтня, 10:13 • 55515 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 25069 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 29801 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 31273 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду13 жовтня, 14:09 • 30940 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 58372 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Золото
Т-72
Т-90
F-22 Raptor

В Україні зростає кількіст звернень від дітей і молоді про домашнє насильство

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Президентка ГО "Ла Страда – Україна" Марина Легенька повідомила про зростання кількості звернень щодо домашнього насильства, особливо від дітей та підлітків. Кількість звернень від дітей та молоді зросла вдвічі.

В Україні зростає кількіст звернень від дітей і молоді про домашнє насильство

В перші місяці повномасштабного вторгнення кількість звернень про домашнє насильство впала до нуля. Сьогодні ця тенденція зростає, особливо серед дітей і підлітків, розповіла під час брифінгу президентка ГО "Ла Страда – Україна" Марина Легенька, пише УНН.

Деталі

Говорячи про звернення щодо домашнього насильства і торгівлі людьми за роки війни, можна розпочати з тенденції 2022 року: в перші місяці війни такі звернення впали до нуля. Це було абсолютно логічно. Самі жінки, які поодиноко зверталися, говорили: "Ми розуміємо, що це не на часі, але ми повинні звернутися"

- розповіла Легенька.

Вона додала, що в перші місяці повномасштабного вторгнення ситуація навколо домашнього насильства штучно примешувалася, оскільки самі жертви розуміли, що їх проблеми не на часі. Втім, потім кількість звернень почала зростати.

"Після цього був ще певний період, коли ситуація з домашнім насильством штучно применшувалась, б обули гострі проблеми, які ми мали. І ми на жаль їх маємо, вони нікуди не зникли. Але з'явилося чітке розуміння державою, що проблема домашнього насильства є вкрай актуальною в умовах повномасштабної війни. Можливо навіть більш актуальною, ніж поза повномасштабною війною, оскільки рівень агресії в суспільстві не стає нижчим. Тому в плані кількості звернень ми почали отримувати певне зростання, і на сьогоднішній день кількість звернень є більшою, ніж до початку повномасштабної війни. І потихеньку ця кількість звернень зростає" - зазначила Марина Легенька.

Також, за словами Легенької, спостерігається тенденція зростання кількості звернень від дітей та підлітків. Випадки насильства трапляються як вдома, так і за його межами.

Шалено зросла кількість звернень від дітей. Від дітей та молоді кількість звернень зросла в два рази. І там звернення стосуються і жорстокого поводження, і насильства, як вдома, так і поза межами домівок. Тобто і на вулиці, і в шкільному середовищі. Тому якщо говорити про тенденції – то вони на жаль такі

- підсумувала Легенька.

Доповнення

У Львові розслідують причини смерті двох дітей-сиріт у спеціалізованому закладі. Одна дитина померла від вроджених захворювань, інша – від наслідків побиття матір'ю.

Моніторинги показують, що недбалість органів опіки та соцслужб на місцях призводить до критичних ситуацій. У Житомирській області дитина загинула від насильства з боку батька, а на Закарпатті вісім дітей опинилися без їжі, а на Кіровоградщині ВІЛ-позитивній дитині припинили давати життєво необхідні ліки.

Павло Зінченко

Суспільство
Житомирська область
Кіровоградська область
Закарпатська область
Україна
Львів