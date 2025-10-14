В Україні зростає кількіст звернень від дітей і молоді про домашнє насильство

В перші місяці повномасштабного вторгнення кількість звернень про домашнє насильство впала до нуля. Сьогодні ця тенденція зростає, особливо серед дітей і підлітків, розповіла під час брифінгу президентка ГО "Ла Страда – Україна" Марина Легенька, пише УНН.

Деталі

Говорячи про звернення щодо домашнього насильства і торгівлі людьми за роки війни, можна розпочати з тенденції 2022 року: в перші місяці війни такі звернення впали до нуля. Це було абсолютно логічно. Самі жінки, які поодиноко зверталися, говорили: "Ми розуміємо, що це не на часі, але ми повинні звернутися" - розповіла Легенька.

Вона додала, що в перші місяці повномасштабного вторгнення ситуація навколо домашнього насильства штучно примешувалася, оскільки самі жертви розуміли, що їх проблеми не на часі. Втім, потім кількість звернень почала зростати.

"Після цього був ще певний період, коли ситуація з домашнім насильством штучно применшувалась, б обули гострі проблеми, які ми мали. І ми на жаль їх маємо, вони нікуди не зникли. Але з'явилося чітке розуміння державою, що проблема домашнього насильства є вкрай актуальною в умовах повномасштабної війни. Можливо навіть більш актуальною, ніж поза повномасштабною війною, оскільки рівень агресії в суспільстві не стає нижчим. Тому в плані кількості звернень ми почали отримувати певне зростання, і на сьогоднішній день кількість звернень є більшою, ніж до початку повномасштабної війни. І потихеньку ця кількість звернень зростає" - зазначила Марина Легенька.

Також, за словами Легенької, спостерігається тенденція зростання кількості звернень від дітей та підлітків. Випадки насильства трапляються як вдома, так і за його межами.

Шалено зросла кількість звернень від дітей. Від дітей та молоді кількість звернень зросла в два рази. І там звернення стосуються і жорстокого поводження, і насильства, як вдома, так і поза межами домівок. Тобто і на вулиці, і в шкільному середовищі. Тому якщо говорити про тенденції – то вони на жаль такі - підсумувала Легенька.

Доповнення

У Львові розслідують причини смерті двох дітей-сиріт у спеціалізованому закладі. Одна дитина померла від вроджених захворювань, інша – від наслідків побиття матір'ю.

Моніторинги показують, що недбалість органів опіки та соцслужб на місцях призводить до критичних ситуацій. У Житомирській області дитина загинула від насильства з боку батька, а на Закарпатті вісім дітей опинилися без їжі, а на Кіровоградщині ВІЛ-позитивній дитині припинили давати життєво необхідні ліки.