У львівському Будинку дитини померли двоє вихованців: розпочато розслідування
Київ • УНН
У Львові розслідують причини смерті двох дітей-сиріт у спеціалізованому закладі. Одна дитина померла від вроджених захворювань, інша – від наслідків побиття матір'ю.
У Львові правоохоронці розслідують інформацію щодо причин смерті двох дітей-сиріт у одному з Будинків дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.
Деталі
Як встановило слідство, йдеться про спеціалізований заклад у складі Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Наприкінці вересня поточного року там померла 4-річна дівчинка. Згідно лікарського свідоцтва, смерть настала внаслідок вроджених захворювань.
Правоохоронці порушили провадження за ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.
Також стало відомо, що помер ще один вихованець цього Будинку дитини - 11-місячний хлопчик. Слідство встановило, що у лютому цього року, прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно його матері за фактами нанесення дитині тяжких тілесних ушкоджень та тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 122 КК України).
За даними розслідування, жінка побила сина, коли йому був всього 1 місяць . Хлопчик отримав, серед іншого, черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом кісток черепа. У подальшому, він був поміщений у вищезазначений спеціалізований заклад.
