Во львовском Доме ребенка умерли двое воспитанников: начато расследование

Во Львове правоохранители расследуют информацию о причинах смерти двух детей-сирот в одном из Домов ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Детали

Как установило следствие, речь идет о специализированном учреждении в составе Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям. В конце сентября текущего года там умерла 4-летняя девочка. Согласно врачебному свидетельству, смерть наступила вследствие врожденных заболеваний.

Правоохранители возбудили производство по ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Также стало известно, что умер еще один воспитанник этого Дома ребенка - 11-месячный мальчик. Следствие установило, что в феврале этого года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении его матери по фактам нанесения ребенку тяжких телесных повреждений и телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 122 УК Украины).

По данным расследования, женщина избила сына, когда ему был всего 1 месяц. Мальчик получил, среди прочего, черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей черепа. В дальнейшем он был помещен в вышеупомянутое специализированное учреждение.

Напомним

