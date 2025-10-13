У львівських школах з’явилася кнопка для повідомлень про булінг
Київ • УНН
Учні львівських шкіл тепер можуть повідомляти про булінг через спеціальну кнопку в електронному щоденнику. Повідомлення одразу отримують директор та відповідальна особа, яка є у кожній школі.
Деталі
"Учні львівських шкіл зможуть повідомляти про булінг через спеціальну кнопку в електронному щоденнику. Діти можуть скористатися нею, якщо виникне проблема в школі чи вдома — повідомлення одразу отримує директор та відповідальна за безпеку особа, яка тепер є у кожній школі", - ідеться у дописі.
Також зазначено, що вони мають "оперативно та швидко відреагувати на сигнал від учнів". Залежно від того, як кваліфікують звернення, справу передадуть у відповідний орган.
Нагадаємо
Освітня омбудсменка Надія Лещик виступила з ініціативою внести зміни до Закону України "Про освіту" для запровадження правового механізму захисту вчителів від насильства та цькування.
