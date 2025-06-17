Освітня омбудсменка запропонувала змінити закон для захисту вчителів від насильства

Освітня омбудсменка Надія Лещик виступила з ініціативою внести зміни до Закону України "Про освіту" для запровадження правового механізму захисту вчителів від насильства та цькування. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі Лещик.

Як я вже нещодавно наголошувала, в межах законодавчих змін Міністерство соціальної політики розробило низку нормативно-правових документів для захисту дітей від насильства та жорстокого поводження. Але проблемою є те, що через неузгодженість у законодавстві змін без належних механізмів захисту від цькування можуть залишитися вчителі

Лещик зазначила, що потребує врегулювання на рівні уряду питання захисту педагогів.

Також вона пояснила, що документ має містити конкретні інструкції у випадку порушення учнями дисципліни.

Освітня омбудсменка наголосила, що проблема насильства в школах набирає обертів.

Лещик також навела приклади міжнародних досліджень, які підтверджують загальносвітову тенденцію.

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Світові тенденції також свідчать про зростання насильства в закладах освіти, зокрема цькувань щодо вчителів. Це підтверджують дані опитувань та досліджень з різних країн. Німеччина, опитування 2025 року: 60 % опитаних директорів шкіл повідомили, що фізичне та психологічне насильство в їхніх школах зросло за останні п’ять років. Дві третини директорів шкіл повідомили про випадки словесних образ, погроз, образ або цькування вчителів. Франція, дослідження Слідчої місії Сенату 2024 року: вчителі відчувають дедалі більший страх під час виконання своїх професійних обов’язків. 58 тисяч 500 педагогів повідомили, що їм погрожували, 17 тисяч 200 – що їх навмисно штовхали або вони зазнали насильства, а 900 – що їм погрожували зброєю. Фінляндія, дослідження 2019 року: кожен десятий вчитель зазнавав насильства на роботі