Освітня омбудсменка запропонувала змінити закон для захисту вчителів від насильства
Київ • УНН
Надія Лещик ініціює зміни до Закону "Про освіту" для захисту вчителів від цькування. Пропонується розробити типове положення із чіткими алгоритмами дій у випадку порушень.
Освітня омбудсменка Надія Лещик виступила з ініціативою внести зміни до Закону України "Про освіту" для запровадження правового механізму захисту вчителів від насильства та цькування. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі Лещик.
Як я вже нещодавно наголошувала, в межах законодавчих змін Міністерство соціальної політики розробило низку нормативно-правових документів для захисту дітей від насильства та жорстокого поводження. Але проблемою є те, що через неузгодженість у законодавстві змін без належних механізмів захисту від цькування можуть залишитися вчителі
Лещик зазначила, що потребує врегулювання на рівні уряду питання захисту педагогів.
Тому пропонувала розглянути й адвокатую далі питання внесення змін до Закону України "Про освіту" стосовно розробки Типового положення щодо захисту прав педагогічних працівників, яке може затвердити Кабінет Міністрів України
Також вона пояснила, що документ має містити конкретні інструкції у випадку порушення учнями дисципліни.
У документі пропоную передбачити, зокрема, чіткі алгоритми дій у випадку порушення учнями правил поведінки (це може проявлятися й у вигляді неприйнятної поведінки щодо педагога)
Додатково
Освітня омбудсменка наголосила, що проблема насильства в школах набирає обертів.
Упродовж 2024–2025 навчального року спостерігаю непоодинокі випадки насильства та жорстокого поводження в закладах освіти між різними учасниками освітнього процесу: як щодо дітей, так і щодо педагогів
Лещик також навела приклади міжнародних досліджень, які підтверджують загальносвітову тенденцію.
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Світові тенденції також свідчать про зростання насильства в закладах освіти, зокрема цькувань щодо вчителів. Це підтверджують дані опитувань та досліджень з різних країн. Німеччина, опитування 2025 року: 60 % опитаних директорів шкіл повідомили, що фізичне та психологічне насильство в їхніх школах зросло за останні п’ять років. Дві третини директорів шкіл повідомили про випадки словесних образ, погроз, образ або цькування вчителів. Франція, дослідження Слідчої місії Сенату 2024 року: вчителі відчувають дедалі більший страх під час виконання своїх професійних обов’язків. 58 тисяч 500 педагогів повідомили, що їм погрожували, 17 тисяч 200 – що їх навмисно штовхали або вони зазнали насильства, а 900 – що їм погрожували зброєю. Фінляндія, дослідження 2019 року: кожен десятий вчитель зазнавав насильства на роботі
За словами Лещик, проблема захисту вчителів є актуальною в різних країнах і їх досвід різний.
Деякі країни або вже посилюють законодавство та розробляють рекомендації щодо захисту педагогів під час виконання їх професійних обов'язків (наприклад, Франція), або міркують над посиленням заходів із захисту педагогів, бо вважають, що таких заходів не вистачає (Німеччина), а деякі країни вже давно мають такі політики, як, наприклад, США. Також і заклади освіти розробляють внутрішні політики захисту вчителя та врегулювання конфліктів між учасниками освітнього процесу
Довідка
Освітній омбудсмен – посадова особа, яка забезпечує дотримання прав і законних інтересів учасників освітнього процесу в Україні.
Кабінет міністрів підтримав призначення Надії Лещик на посаду освітньої омбудсменки України 1 листопада 2024 року.