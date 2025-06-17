Освітня омбудсменка запропонувала змінити закон для захисту вчителів від насильства

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
10:46 • 33686 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 88230 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 90356 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 145875 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 132764 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 142461 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 121577 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 105229 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 177785 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 83114 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
79%
749мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає17 червня, 05:19 • 70338 перегляди
Трамп скликає Раду нацбезпеки США після саміту G7: стала відома причина17 червня, 06:04 • 61591 перегляди
Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів06:45 • 110812 перегляди
Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора08:28 • 40471 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 37433 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 231464 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 255597 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 280291 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 351730 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 405060 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кличко Віталій Володимирович
Клименко Ігор Володимирович
Емманюель Макрон
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Kyiv
Україна
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 37803 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 72746 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 88082 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 150462 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 173646 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

Освітня омбудсменка запропонувала змінити закон для захисту вчителів від насильства

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Надія Лещик ініціює зміни до Закону "Про освіту" для захисту вчителів від цькування. Пропонується розробити типове положення із чіткими алгоритмами дій у випадку порушень.

Освітня омбудсменка запропонувала змінити закон для захисту вчителів від насильства

Освітня омбудсменка Надія Лещик виступила з ініціативою внести зміни до Закону України "Про освіту" для запровадження правового механізму захисту вчителів від насильства та цькування. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі Лещик.

Як я вже нещодавно наголошувала, в межах законодавчих змін Міністерство соціальної політики розробило низку нормативно-правових документів для захисту дітей від насильства та жорстокого поводження. Але проблемою є те, що через неузгодженість у законодавстві змін без належних механізмів захисту від цькування можуть залишитися вчителі 

– написала освітня омбудсменка.

Лещик зазначила, що потребує врегулювання на рівні уряду питання захисту педагогів.

Тому пропонувала розглянути й адвокатую далі питання внесення змін до Закону України "Про освіту" стосовно розробки Типового положення щодо захисту прав педагогічних працівників, яке може затвердити Кабінет Міністрів України 

– йдеться в повідомленні.

Також вона пояснила, що документ має містити конкретні інструкції у випадку порушення учнями дисципліни.

У документі пропоную передбачити, зокрема, чіткі алгоритми дій у випадку порушення учнями правил поведінки (це може проявлятися й у вигляді неприйнятної поведінки щодо педагога) 

– зазначила Лещик.

Додатково

Освітня омбудсменка наголосила, що проблема насильства в школах набирає обертів.

Упродовж 2024–2025 навчального року спостерігаю непоодинокі випадки насильства та жорстокого поводження в закладах освіти між різними учасниками освітнього процесу: як щодо дітей, так і щодо педагогів 

– заявила вона.

Лещик також навела приклади міжнародних досліджень, які підтверджують загальносвітову тенденцію.

Булінг у закладах освіти: освітній омбудсмен назвала кількість скарг з початку року24.04.25, 14:34 • 7042 перегляди

Світові тенденції також свідчать про зростання насильства в закладах освіти, зокрема цькувань щодо вчителів. Це підтверджують дані опитувань та досліджень з різних країн. Німеччина, опитування 2025 року: 60 % опитаних директорів шкіл повідомили, що фізичне та психологічне насильство в їхніх школах зросло за останні п’ять років. Дві третини директорів шкіл повідомили про випадки словесних образ, погроз, образ або цькування вчителів. Франція, дослідження Слідчої місії Сенату 2024 року: вчителі відчувають дедалі більший страх під час виконання своїх професійних обов’язків. 58 тисяч 500 педагогів повідомили, що їм погрожували, 17 тисяч 200 – що їх навмисно штовхали або вони зазнали насильства, а 900 – що їм погрожували зброєю. Фінляндія, дослідження 2019 року: кожен десятий вчитель зазнавав насильства на роботі

– написала вона.

За словами Лещик, проблема захисту вчителів є актуальною в різних країнах і їх досвід різний.

Деякі країни або вже посилюють законодавство та розробляють рекомендації щодо захисту педагогів під час виконання їх професійних обов'язків (наприклад, Франція), або міркують над посиленням заходів із захисту педагогів, бо вважають, що таких заходів не вистачає (Німеччина), а деякі країни вже давно мають такі політики, як, наприклад, США. Також і заклади освіти розробляють внутрішні політики захисту вчителя та врегулювання конфліктів між учасниками освітнього процесу 

– додала освітня омбудсменка.

Довідка

Освітній омбудсмен – посадова особа, яка забезпечує дотримання прав і законних інтересів учасників освітнього процесу в Україні.

Кабінет міністрів підтримав призначення Надії Лещик на посаду освітньої омбудсменки України 1 листопада 2024 року.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ПолітикаОсвіта
Міністерство соціальної політики України
Фінляндія
Франція
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9