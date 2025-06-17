Образовательный омбудсмен предложила изменить закон для защиты учителей от насилия
Киев • УНН
Надежда Лещик инициирует изменения в Закон "Об образовании" для защиты учителей от травли. Предлагается разработать типовое положение с четкими алгоритмами действий в случае нарушений.
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступила с инициативой внести изменения в Закон Украины "Об образовании" для введения правового механизма защиты учителей от насилия и травли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Лещик.
Как я уже недавно отмечала, в рамках законодательных изменений Министерство социальной политики разработало ряд нормативно-правовых документов для защиты детей от насилия и жестокого обращения. Но проблемой является то, что из-за несогласованности в законодательстве изменений без надлежащих механизмов защиты от травли могут остаться учителя
Лещик отметила, что требует урегулирования на уровне правительства вопрос защиты педагогов.
Поэтому предлагала рассмотреть и адвокатирую дальше вопрос внесения изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно разработки Типового положения по защите прав педагогических работников, которое может утвердить Кабинет Министров Украины
Также она объяснила, что документ должен содержать конкретные инструкции в случае нарушения учениками дисциплины.
В документе предлагаю предусмотреть, в частности, четкие алгоритмы действий в случае нарушения учениками правил поведения (это может проявляться и в виде неприемлемого поведения в отношении педагога)
Дополнительно
Образовательный омбудсмен подчеркнула, что проблема насилия в школах набирает обороты.
В течение 2024–2025 учебного года наблюдаю нередкие случаи насилия и жестокого обращения в учебных заведениях между разными участниками образовательного процесса: как в отношении детей, так и в отношении педагогов
Лещик также привела примеры международных исследований, подтверждающих общемировую тенденцию.
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Мировые тенденции также свидетельствуют о росте насилия в учебных заведениях, в частности травли в отношении учителей. Это подтверждают данные опросов и исследований из разных стран. Германия, опрос 2025 года: 60 % опрошенных директоров школ сообщили, что физическое и психологическое насилие в их школах возросло за последние пять лет. Две трети директоров школ сообщили о случаях словесных оскорблений, угроз, оскорблений или травли учителей. Франция, исследование Следственной миссии Сената 2024 года: учителя испытывают все больший страх во время выполнения своих профессиональных обязанностей. 58 тысяч 500 педагогов сообщили, что им угрожали, 17 тысяч 200 – что их намеренно толкали или они подверглись насилию, а 900 – что им угрожали оружием. Финляндия, исследование 2019 года: каждый десятый учитель подвергался насилию на работе
По словам Лещик, проблема защиты учителей является актуальной в разных странах и их опыт разный.
Некоторые страны либо уже усиливают законодательство и разрабатывают рекомендации по защите педагогов во время выполнения их профессиональных обязанностей (например, Франция), либо размышляют над усилением мер по защите педагогов, потому что считают, что таких мер не хватает (Германия), а некоторые страны уже давно имеют такие политики, как, например, США. Также и учебные заведения разрабатывают внутренние политики защиты учителя и урегулирования конфликтов между участниками образовательного процесса
Справка
Образовательный омбудсмен – должностное лицо, которое обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников образовательного процесса в Украине.
Кабинет министров поддержал назначение Надежды Лещик на должность образовательного омбудсмена Украины 1 ноября 2024 года.