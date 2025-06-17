Образовательный омбудсмен предложила изменить закон для защиты учителей от насилия

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступила с инициативой внести изменения в Закон Украины "Об образовании" для введения правового механизма защиты учителей от насилия и травли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Лещик.

Как я уже недавно отмечала, в рамках законодательных изменений Министерство социальной политики разработало ряд нормативно-правовых документов для защиты детей от насилия и жестокого обращения. Но проблемой является то, что из-за несогласованности в законодательстве изменений без надлежащих механизмов защиты от травли могут остаться учителя

Лещик отметила, что требует урегулирования на уровне правительства вопрос защиты педагогов.

Также она объяснила, что документ должен содержать конкретные инструкции в случае нарушения учениками дисциплины.

Образовательный омбудсмен подчеркнула, что проблема насилия в школах набирает обороты.

Лещик также привела примеры международных исследований, подтверждающих общемировую тенденцию.

Офис образовательного омбудсмена с начала года получил более 50 жалоб о буллинге в учебных заведениях

Мировые тенденции также свидетельствуют о росте насилия в учебных заведениях, в частности травли в отношении учителей. Это подтверждают данные опросов и исследований из разных стран. Германия, опрос 2025 года: 60 % опрошенных директоров школ сообщили, что физическое и психологическое насилие в их школах возросло за последние пять лет. Две трети директоров школ сообщили о случаях словесных оскорблений, угроз, оскорблений или травли учителей. Франция, исследование Следственной миссии Сената 2024 года: учителя испытывают все больший страх во время выполнения своих профессиональных обязанностей. 58 тысяч 500 педагогов сообщили, что им угрожали, 17 тысяч 200 – что их намеренно толкали или они подверглись насилию, а 900 – что им угрожали оружием. Финляндия, исследование 2019 года: каждый десятый учитель подвергался насилию на работе