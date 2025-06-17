Образовательный омбудсмен предложила изменить закон для защиты учителей от насилия

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
10:46 • 33338 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 87691 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 89955 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 132432 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 142309 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 121474 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 105212 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 177770 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 83109 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 80482 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
79%
749мм
Популярные новости
Атака рф на Киев: уже 55 пострадавших, о жертвах точных данных нет17 июня, 05:19 • 68877 просмотра
Трамп созывает Совет нацбезопасности США после саммита G7: стала известна причина17 июня, 06:04 • 59690 просмотра
Атака рф на столицу: на Нивках нашли части кассетных боеприпасов06:45 • 109232 просмотра
Профильный комитет поддержал назначение Руслана Кравченко на должность Генпрокурора08:28 • 38901 просмотра
Администрация Трампа свернула группу давления на рф по переговорам с Украиной - Reuters11:16 • 24089 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 231073 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 255202 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 279912 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 351360 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 404711 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Эммануэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Киев
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 72575 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 87924 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 150321 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 173516 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 117570 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

Образовательный омбудсмен предложила изменить закон для защиты учителей от насилия

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Надежда Лещик инициирует изменения в Закон "Об образовании" для защиты учителей от травли. Предлагается разработать типовое положение с четкими алгоритмами действий в случае нарушений.

Образовательный омбудсмен предложила изменить закон для защиты учителей от насилия

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступила с инициативой внести изменения в Закон Украины "Об образовании" для введения правового механизма защиты учителей от насилия и травли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Лещик.

Как я уже недавно отмечала, в рамках законодательных изменений Министерство социальной политики разработало ряд нормативно-правовых документов для защиты детей от насилия и жестокого обращения. Но проблемой является то, что из-за несогласованности в законодательстве изменений без надлежащих механизмов защиты от травли могут остаться учителя 

– написала образовательный омбудсмен.

Лещик отметила, что требует урегулирования на уровне правительства вопрос защиты педагогов.

Поэтому предлагала рассмотреть и адвокатирую дальше вопрос внесения изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно разработки Типового положения по защите прав педагогических работников, которое может утвердить Кабинет Министров Украины 

– говорится в сообщении.

Также она объяснила, что документ должен содержать конкретные инструкции в случае нарушения учениками дисциплины.

В документе предлагаю предусмотреть, в частности, четкие алгоритмы действий в случае нарушения учениками правил поведения (это может проявляться и в виде неприемлемого поведения в отношении педагога) 

– отметила Лещик.

Дополнительно

Образовательный омбудсмен подчеркнула, что проблема насилия в школах набирает обороты.

В течение 2024–2025 учебного года наблюдаю нередкие случаи насилия и жестокого обращения в учебных заведениях между разными участниками образовательного процесса: как в отношении детей, так и в отношении педагогов 

– заявила она.

Лещик также привела примеры международных исследований, подтверждающих общемировую тенденцию.

Офис образовательного омбудсмена с начала года получил более 50 жалоб о буллинге в учебных заведениях24.04.25, 14:34 • 7042 просмотра

Мировые тенденции также свидетельствуют о росте насилия в учебных заведениях, в частности травли в отношении учителей. Это подтверждают данные опросов и исследований из разных стран. Германия, опрос 2025 года: 60 % опрошенных директоров школ сообщили, что физическое и психологическое насилие в их школах возросло за последние пять лет. Две трети директоров школ сообщили о случаях словесных оскорблений, угроз, оскорблений или травли учителей. Франция, исследование Следственной миссии Сената 2024 года: учителя испытывают все больший страх во время выполнения своих профессиональных обязанностей. 58 тысяч 500 педагогов сообщили, что им угрожали, 17 тысяч 200 – что их намеренно толкали или они подверглись насилию, а 900 – что им угрожали оружием. Финляндия, исследование 2019 года: каждый десятый учитель подвергался насилию на работе

– написала она.

По словам Лещик, проблема защиты учителей является актуальной в разных странах и их опыт разный.

Некоторые страны либо уже усиливают законодательство и разрабатывают рекомендации по защите педагогов во время выполнения их профессиональных обязанностей (например, Франция), либо размышляют над усилением мер по защите педагогов, потому что считают, что таких мер не хватает (Германия), а некоторые страны уже давно имеют такие политики, как, например, США. Также и учебные заведения разрабатывают внутренние политики защиты учителя и урегулирования конфликтов между участниками образовательного процесса 

– добавила образовательный омбудсмен.

Справка

Образовательный омбудсмен – должностное лицо, которое обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников образовательного процесса в Украине.

Кабинет министров поддержал назначение Надежды Лещик на должность образовательного омбудсмена Украины 1 ноября 2024 года.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

политикаОбразование
Министерство социальной политики Украины
Финляндия
Франция
Германия
Соединённые Штаты
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9