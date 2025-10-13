Во львовских школах появилась кнопка для сообщений о буллинге

Ученики львовских школ теперь могут сообщать о буллинге через специальную кнопку в электронном дневнике. Сообщение сразу получают директор и ответственное лицо, пишет УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

Подробности

"Ученики львовских школ смогут сообщать о буллинге через специальную кнопку в электронном дневнике. Дети могут воспользоваться ею, если возникнет проблема в школе или дома — сообщение сразу получает директор и ответственное за безопасность лицо, которое теперь есть в каждой школе", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что они должны "оперативно и быстро отреагировать на сигнал от учеников". В зависимости от того, как квалифицируют обращение, дело передадут в соответствующий орган.

Напомним

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступила с инициативой внести изменения в Закон Украины "Об образовании" для внедрения правового механизма защиты учителей от насилия и травли.

