Во львовских школах появилась кнопка для сообщений о буллинге
Киев • УНН
Ученики львовских школ теперь могут сообщать о буллинге через специальную кнопку в электронном дневнике. Сообщения сразу получают директор и ответственное лицо, которое есть в каждой школе.
Подробности
"Ученики львовских школ смогут сообщать о буллинге через специальную кнопку в электронном дневнике. Дети могут воспользоваться ею, если возникнет проблема в школе или дома — сообщение сразу получает директор и ответственное за безопасность лицо, которое теперь есть в каждой школе", - говорится в сообщении.
Также отмечено, что они должны "оперативно и быстро отреагировать на сигнал от учеников". В зависимости от того, как квалифицируют обращение, дело передадут в соответствующий орган.
Напомним
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступила с инициативой внести изменения в Закон Украины "Об образовании" для внедрения правового механизма защиты учителей от насилия и травли.
