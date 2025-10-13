$41.600.10
19:08 • 6502 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
18:46 • 11700 просмотра
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
16:59 • 14425 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
16:31 • 19595 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
15:26 • 18106 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34 • 17624 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15 • 16169 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46 • 12669 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44 • 13494 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
13 октября, 12:37 • 13369 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
Во львовских школах появилась кнопка для сообщений о буллинге

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Ученики львовских школ теперь могут сообщать о буллинге через специальную кнопку в электронном дневнике. Сообщения сразу получают директор и ответственное лицо, которое есть в каждой школе.

Ученики львовских школ теперь могут сообщать о буллинге через специальную кнопку в электронном дневнике. Сообщение сразу получают директор и ответственное лицо, пишет УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

Подробности

"Ученики львовских школ смогут сообщать о буллинге через специальную кнопку в электронном дневнике. Дети могут воспользоваться ею, если возникнет проблема в школе или дома — сообщение сразу получает директор и ответственное за безопасность лицо, которое теперь есть в каждой школе", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что они должны "оперативно и быстро отреагировать на сигнал от учеников". В зависимости от того, как квалифицируют обращение, дело передадут в соответствующий орган.

Напомним

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик выступила с инициативой внести изменения в Закон Украины "Об образовании" для внедрения правового механизма защиты учителей от насилия и травли.

Кабмин утвердил программу для защиты детей от насилия: что предусмотрено06.06.25, 12:46 • 2264 просмотра

Алена Уткина

ОбществоОбразование
Украина
Львов