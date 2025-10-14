$41.600.10
48.110.10
ukenru
02:03 • 4072 перегляди
8 дітей проживали без вікон, дверей та їжі, батько вбив власну дочку: бездіяльність служб коштує дітям життя - Лубінець

Київ • УНН

 • 1758 перегляди

Моніторинги виявили критичні ситуації через недбалість органів опіки: на Житомирщині дитина загинула від насильства, на Закарпатті вісім дітей опинилися без їжі, а на Кіровоградщині ВІЛ-позитивній дитині припинили давати ліки. Омбудсман Лубінець наголосив на байдужості місцевих служб.

8 дітей проживали без вікон, дверей та їжі, батько вбив власну дочку: бездіяльність служб коштує дітям життя - Лубінець

Моніторинги показують, що недбалість органів опіки та соцслужб на місцях призводить до критичних ситуацій. На Житомирщині дитина загинула від насильства з боку батька, а на Закарпатті вісім дітей опинилися без їжі, а на Кіровоградщині ВІЛ-позитивній дитині припинили давати життєво необхідні ліки, пише УНН із посиланням на допис уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Деталі

"Скільки б зусиль ми не вкладали у повернення дітей, у турботу про їхнє майбутнє, які б реформи не впроваджувала держава - усе це втрачає сенс, якщо на місцях панує байдужість. Служби у справах дітей та центри надання соцпослуг мають забезпечувати дотримання прав дитини й діяти в її найкращих інтересах. Але, на жаль, є такі керівники та фахівці, які замість допомоги дітям, по суті працюють проти них", - наголосив омбудсман.

Так, Лубінець пригадав нещодавній страшний випадок на Житомирщині, коли в родині, на яку за останні 3 роки до органів поліції надходило 8 повідомлень з питання домашнього насильства вчасно не вилучили дитину.

Рішення суду про позбавлення батьківських прав було винесено, але виконати його неможливо - дитина вже вбита! Жахливо, що надавач соцпослуг громади припинив соціальний супровід сім’ї за півтора року до вбивства

- підкреслив Лубінець.

На Закарпатті служба у справах дітей і центр соціальних служб також не поспішали виконувати свої обов’язки, через що життя та здоров’я дітей у багатодітній родині опинилися під загрозою.

У будівлі без вікон, дверей та без їжі проживали вісім малолітніх дітей. На момент візиту матері не було вдома, а батьківські обовʼязки фактично виконувала 10-річна дитина. Найменшій дитині 12 місяців. Побачивши це, мій Представник невідкладно повідомив Нацполіцію та викликав швидку медичну допомогу

- повідомив уповноважений.

Насильство над дітьми в зоні конфліктів досягло "безпрецедентного рівня" – ООН20.06.25, 12:58 • 2662 перегляди

Натомість працівники служби у справах дітей та голова громади раніше ігнорували сім’ю і не приїхали на місце. Як вказано, діти зараз проходять обстеження в лікарні.

"На Кіровоградщині життя і здоров’я дитини були поставлені під загрозу недбалістю дорослих, коли ВІЛ-позитивну дитину з інвалідністю позбавили антиретровірусних препаратів", - додав Лубінець, повідомивши, що на вимогу його представника протягом доби дитину забезпечили необхідними ліками.

Омбудсман запевнив, що моніторинги заради захисту прав дітей тривають, однак зазначив, що "насамперед важливо, щоб відповідальні особи на місцях, діяли не формально, а для реального захисту дітей".

Нагадаємо

У місті Шаргород Жмеринського району Вінницької області сталася трагедія, яка приголомшила всю громаду. Біля міської лікарні було виявлено тіла двох підлітків із численними ножовими пораненнями.

Батька Ілона Маска звинуватили у сексуальному насильстві над дітьми - NYT23.09.25, 17:32 • 3491 перегляд

Альона Уткіна

