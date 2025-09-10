На Вінничині зарізали двох дітей – загинули учні 10 та 11 класу, підозрюваного затримали
Київ • УНН
У Шаргороді виявили тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Поліція затримала ймовірного злочинця та розслідує подвійне вбивство.
У місті Шаргород Жмеринського району Вінницької області сталася трагедія, яка приголомшила всю громаду. Біля міської лікарні було виявлено тіла двох підлітків із численними ножовими пораненнями. Про це повідомив міський голова Володимир Барецький та правоохоронці, пише УНН.
Деталі
Про інцидент правоохоронців повідомив місцевий житель уранці 10 вересня. Загиблими виявилися учні 10-го та 11-го класів однієї зі шкіл Шаргородської територіальної громади.
Міський голова Шаргорода назвав подію великою трагедією та закликав усіх мешканців, які мають будь-яку інформацію, сприяти слідству й повідомляти дані до правоохоронних органів.
В місті Шаргород сталась велика трагедія. Неподалік міської лікарні скоєно напад на двох дітей, на жаль, з трагічними наслідками. Звертаюсь до кожного жителя громади з проханням: якщо маєте будь-яку інформацію з цього приводу – повідомте правоохоронні органи, допоможіть слідству
Поліція оперативно встановила особу ймовірного злочинця та затримала його. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини події.
За фактом подвійного вбивства відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України ("умисне вбивство").
