На Винничине зарезали двух детей – погибли ученики 10 и 11 класса, подозреваемого задержали

07:09 • 4334 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
06:41 • 10317 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 9198 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 36515 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 74822 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 68427 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 76209 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 33694 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 57202 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 102404 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"Photo9 сентября, 22:51 • 31672 просмотра
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo9 сентября, 23:36 • 41928 просмотра
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto10 сентября, 00:14 • 32455 просмотра
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo10 сентября, 00:42 • 32932 просмотра
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты03:12 • 43121 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 71908 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 52549 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 48710 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 46350 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 115295 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 70707 просмотра
На Винничине зарезали двух детей – погибли ученики 10 и 11 класса, подозреваемого задержали

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В Шаргороде обнаружили тела двух подростков с ножевыми ранениями. Полиция задержала предполагаемого преступника и расследует двойное убийство.

На Винничине зарезали двух детей – погибли ученики 10 и 11 класса, подозреваемого задержали

В городе Шаргород Жмеринского района Винницкой области произошла трагедия, которая потрясла всю общину. Возле городской больницы были обнаружены тела двух подростков с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщил городской голова Владимир Барецкий и правоохранители, пишет УНН.

Детали

Об инциденте правоохранителям сообщил местный житель утром 10 сентября. Погибшими оказались ученики 10-го и 11-го классов одной из школ Шаргородской территориальной общины.

Городской голова Шаргорода назвал произошедшее большой трагедией и призвал всех жителей, имеющих какую-либо информацию, содействовать следствию и сообщать данные в правоохранительные органы.

В городе Шаргород произошла большая трагедия. Неподалеку от городской больницы совершено нападение на двух детей, к сожалению, с трагическими последствиями. Обращаюсь к каждому жителю общины с просьбой: если у вас есть какая-либо информация по этому поводу – сообщите правоохранительным органам, помогите следствию 

– написал городской голова.

Полиция оперативно установила личность предполагаемого преступника и задержала его. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

По факту двойного убийства открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство").

На Киевщине мужчина ножом убил несовершеннолетнюю сестру: ему сообщили о подозрении03.09.25, 20:17 • 4105 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Винницкая область
Киевская область