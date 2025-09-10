На Винничине зарезали двух детей – погибли ученики 10 и 11 класса, подозреваемого задержали
Киев • УНН
В Шаргороде обнаружили тела двух подростков с ножевыми ранениями. Полиция задержала предполагаемого преступника и расследует двойное убийство.
В городе Шаргород Жмеринского района Винницкой области произошла трагедия, которая потрясла всю общину. Возле городской больницы были обнаружены тела двух подростков с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщил городской голова Владимир Барецкий и правоохранители, пишет УНН.
Детали
Об инциденте правоохранителям сообщил местный житель утром 10 сентября. Погибшими оказались ученики 10-го и 11-го классов одной из школ Шаргородской территориальной общины.
Городской голова Шаргорода назвал произошедшее большой трагедией и призвал всех жителей, имеющих какую-либо информацию, содействовать следствию и сообщать данные в правоохранительные органы.
В городе Шаргород произошла большая трагедия. Неподалеку от городской больницы совершено нападение на двух детей, к сожалению, с трагическими последствиями. Обращаюсь к каждому жителю общины с просьбой: если у вас есть какая-либо информация по этому поводу – сообщите правоохранительным органам, помогите следствию
Полиция оперативно установила личность предполагаемого преступника и задержала его. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.
По факту двойного убийства открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("умышленное убийство").
