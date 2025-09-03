$41.360.01
На Киевщине мужчина ножом убил несовершеннолетнюю сестру: ему сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Сообщено о подозрении 25-летнему мужчине, который убил свою 17-летнюю сестру в Белой Церкви. Ему грозит до 15 лет заключения.

На Киевщине мужчина ножом убил несовершеннолетнюю сестру: ему сообщили о подозрении

В Белой Церкви 25-летний мужчина убил свою 17-летнюю сестру во время семейного конфликта. Полицейские задержали его на месте происшествия и сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет заключения, пишет УНН со ссылкой на Главное Управление Национальной полиции в Киевской области.

2 сентября, около 15:30, в Белоцерковское районное управление полиции от местной жительницы поступило сообщение об обнаружении на лестнице многоэтажки тела девушки. Правоохранители установили, что за несколько часов до происшествия подозреваемый находился по месту жительства в квартире вместе со своей 17-летней сестрой. В результате возникшего конфликта фигурант нанес удар ножом девушке

- говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что  "потерпевшая выбежала из квартиры, пытаясь спастись. Однако обидчик догнал ее на лестничной площадке и нанес ей еще несколько ударов ножом, в результате чего несовершеннолетняя скончалась". Правоохранители задержали убийцу и изъяли вещественные доказательства.

Следователи, под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении по факту умышленного убийства несовершеннолетней (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)

- сообщили в полиции.

Ранее УНН, ссылаясь на свои источники, писал, что в Белой Церкви 25-летний мужчина во время ссоры убил свою несовершеннолетнюю сестру. Родителей на момент происшествия дома не было, а сама семья никогда не попадала в поле зрения правоохранителей или социальных служб как неблагополучная.

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киевская область
Белая Церковь