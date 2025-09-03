$41.360.01
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Ексклюзив
07:25 • 6902 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 13559 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
Ексклюзив
06:16 • 20187 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 21104 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
2 вересня, 11:50 • 76834 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 103911 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24 • 144084 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 151636 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 80706 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру

Київ • УНН

 • 152 перегляди

У Білій Церкві 25-річний чоловік під час сварки вбив свою 17-річну сестру ударом ножа в шию. Дівчина померла до приїзду швидкої допомоги, чоловіка затримано.

На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру

У Білій Церкві 25-річний чоловік під час сварки вбив свою неповнолітню сестру, пише УНН з посиланням на інформацію отриману від місцевої влади.

Деталі

Трагедія сталася вчора. Старший брат під час сварки з 17-річною сестрою вихопив ніж та вдарив її в шию. Дівчина померла до приїзду швидкої.

Наразі чоловіка затримано. Розпочато розслідування за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.

За інформацією УНН, батьків на момент події вдома не було, а сама родина ніколи не потрапляла в поле зору правоохоронців чи соціальних служб, як неблагополучна.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Київська область
Біла Церква