На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
Київ • УНН
У Білій Церкві 25-річний чоловік під час сварки вбив свою 17-річну сестру ударом ножа в шию. Дівчина померла до приїзду швидкої допомоги, чоловіка затримано.
У Білій Церкві 25-річний чоловік під час сварки вбив свою неповнолітню сестру, пише УНН з посиланням на інформацію отриману від місцевої влади.
Деталі
Трагедія сталася вчора. Старший брат під час сварки з 17-річною сестрою вихопив ніж та вдарив її в шию. Дівчина померла до приїзду швидкої.
Наразі чоловіка затримано. Розпочато розслідування за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.
За інформацією УНН, батьків на момент події вдома не було, а сама родина ніколи не потрапляла в поле зору правоохоронців чи соціальних служб, як неблагополучна.
