На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
Киев • УНН
В Белой Церкви 25-летний мужчина во время ссоры убил свою 17-летнюю сестру ударом ножа в шею. Девушка умерла до приезда скорой помощи, мужчина задержан.
В Белой Церкви 25-летний мужчина во время ссоры убил свою несовершеннолетнюю сестру, пишет УНН со ссылкой на информацию, полученную от местных властей.
Детали
Трагедия произошла вчера. Старший брат во время ссоры с 17-летней сестрой выхватил нож и ударил ее в шею. Девушка умерла до приезда скорой.
Сейчас мужчина задержан. Начато расследование по ст. 115 УКУ – умышленное убийство.
По информации УНН, родителей на момент происшествия дома не было, а сама семья никогда не попадала в поле зрения правоохранителей или социальных служб, как неблагополучная.
