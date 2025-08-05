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На Волыни 11-летний мальчик сбил 2-летнюю сестру автомобилем – девочка погибла

Киев • УНН

 • 126 просмотра

На Волыни 11-летний мальчик за рулем Audi смертельно травмировал двухлетнюю сестру, выезжая из гаража. Семилетний брат получил незначительные повреждения.

На Волыни 11-летний мальчик сбил 2-летнюю сестру автомобилем – девочка погибла

11-летний мальчик на Волыни наехал на сестру автомобилем, ребенок погиб. Происшествие случилось 4 августа около 19:45 в селе Немир Луцкого района. Об этом сообщает полиция Волынской области, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, 11-летний мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, самостоятельно сел за руль автомобиля Audi и начал выезжать из гаража. Во время этого он совершил наезд на свою двухлетнюю сестру. От полученных травм девочка погибла на месте происшествия.

Кроме того, транспортное средство задело еще одного малолетнего – 7-летнего брата. Мальчик получил незначительные телесные повреждения, его не госпитализировали.

На месте происшествия работали следователи и ювенальные полицейские.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

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Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Волынская область
Audi