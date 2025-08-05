На Волині 11-річний хлопчик збив 2-річну сестру автомобілем - дівчинка загинула
Київ • УНН
На Волині 11-річний хлопчик за кермом Audi смертельно травмував дворічну сестру, виїжджаючи з гаража. Семирічний брат отримав незначні ушкодження.
11-річний хлопчик на Волині наїхав на сестру автомобілем, дитина загинула. Подія трапилась 4 серпня близько 19:45 у селі Немир Луцького району. Про це повідомляє поліція Волинської області, пише УНН.
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За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик, скориставшись відсутністю дорослих, самостійно сів за кермо автомобіля Audi та почав виїжджати з гаража. Під час цього він здійснив наїзд на свою дворічну сестру. Від отриманих травм дівчинка загинула на місці події.
Окрім того, транспортний засіб зачепив ще одного малолітнього – 7-річного брата. Хлопчик отримав незначні тілесні ушкодження, його не госпіталізовували.
На місці події працювали слідчі та ювенальні поліцейські.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
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