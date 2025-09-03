На Київщині чоловік ножем вбив неповнолітню сестру: йому повідомили про підозру

У Білій Церкві 25-річний чоловік убив свою 17-річну сестру під час сімейного конфлікту. Поліцейські затримали його на місці події та повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років ув’язнення, пише УНН із посиланням на Головне Управління Національної поліції у Київській області.

2 вересня, близько 15:30, до Білоцерківського районного управління поліції від місцевої мешканки надійшло повідомлення, про виявлення на сходах багатоповерхівки тіла дівчини. Правоохоронці встановили, що за декілька годин до події підозрюваний перебував за місцем проживання у квартирі разом зі своєю 17-річною сестрою. Внаслідок виниклого конфлікту, фігурант завдав удар ножем дівчині - ідеться у дописі.

Правоохоронці додали, що "потерпіла вибігла з квартири, намагаючись врятуватись. Однак кривдник наздогнав її на східному майданчику та завдав їй ще декілька ударів ножем, внаслідок чого неповнолітня померла". Правоохоронці затримали вбивцю та вилучили речові докази.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за фактом умисного вбивства неповнолітньої (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) - повідомили у поліції.

Раніше УНН, посилаючись на свої джерела писав, що у Білій Церкві 25-річний чоловік під час сварки вбив свою неповнолітню сестру. Батьків на момент події вдома не було, а сама родина ніколи не потрапляла в поле зору правоохоронців чи соціальних служб, як неблагополучна.