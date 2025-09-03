$41.360.01
14:02 • 5920 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 10478 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 12330 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 26239 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 19307 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 21912 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 21416 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 23252 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 39477 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 36652 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
На Київщині чоловік ножем вбив неповнолітню сестру: йому повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Повідомлено про підозру 25-річному чоловіку, який вбив свою 17-річну сестру в Білій Церкві. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

На Київщині чоловік ножем вбив неповнолітню сестру: йому повідомили про підозру

У Білій Церкві 25-річний чоловік убив свою 17-річну сестру під час сімейного конфлікту. Поліцейські затримали його на місці події та повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років ув’язнення, пише УНН із посиланням на Головне Управління Національної поліції у Київській області.

2 вересня, близько 15:30, до Білоцерківського районного управління поліції від місцевої мешканки надійшло повідомлення, про виявлення на сходах багатоповерхівки тіла дівчини. Правоохоронці встановили, що за декілька годин до події підозрюваний перебував за місцем проживання у квартирі разом зі своєю 17-річною сестрою. Внаслідок виниклого конфлікту, фігурант завдав удар ножем дівчині

- ідеться у дописі.

Правоохоронці додали, що  "потерпіла вибігла з квартири, намагаючись врятуватись. Однак кривдник наздогнав її на східному майданчику та завдав їй ще декілька ударів ножем, внаслідок чого неповнолітня померла". Правоохоронці затримали вбивцю та вилучили речові докази.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за фактом умисного вбивства неповнолітньої (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України)

- повідомили у поліції.

Раніше УНН, посилаючись на свої джерела писав, що у Білій Церкві 25-річний чоловік під час сварки вбив свою неповнолітню сестру. Батьків на момент події вдома не було, а сама родина ніколи не потрапляла в поле зору правоохоронців чи соціальних служб, як неблагополучна.

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Національна поліція України
Київська область
Біла Церква