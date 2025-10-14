8 детей жили без окон, дверей и еды, отец убил собственную дочь: бездействие служб стоит детям жизни - Лубинец
Киев • УНН
Мониторинги выявили критические ситуации из-за халатности органов опеки: на Житомирщине ребенок погиб от насилия, на Закарпатье восемь детей оказались без еды, а на Кировоградщине ВИЧ-положительному ребенку прекратили давать лекарства. Омбудсмен Лубинец отметил равнодушие местных служб.
Детали
"Сколько бы усилий мы ни вкладывали в возвращение детей, в заботу об их будущем, какие бы реформы ни внедряло государство - все это теряет смысл, если на местах царит безразличие. Службы по делам детей и центры предоставления соцуслуг должны обеспечивать соблюдение прав ребенка и действовать в его наилучших интересах. Но, к сожалению, есть такие руководители и специалисты, которые вместо помощи детям, по сути работают против них", - подчеркнул омбудсмен.
Так, Лубинец вспомнил недавний страшный случай на Житомирщине, когда в семье, на которую за последние 3 года в органы полиции поступало 8 сообщений по вопросу домашнего насилия, вовремя не изъяли ребенка.
Решение суда о лишении родительских прав было вынесено, но выполнить его невозможно - ребенок уже убит! Ужасно, что поставщик соцуслуг общины прекратил социальное сопровождение семьи за полтора года до убийства
На Закарпатье служба по делам детей и центр социальных служб также не спешили выполнять свои обязанности, из-за чего жизнь и здоровье детей в многодетной семье оказались под угрозой.
В здании без окон, дверей и без еды проживали восемь малолетних детей. На момент визита матери не было дома, а родительские обязанности фактически выполнял 10-летний ребенок. Самому младшему ребенку 12 месяцев. Увидев это, мой Представитель безотлагательно сообщил Нацполицию и вызвал скорую медицинскую помощь
Вместо этого работники службы по делам детей и глава общины ранее игнорировали семью и не приехали на место. Как указано, дети сейчас проходят обследование в больнице.
"На Кировоградщине жизнь и здоровье ребенка были поставлены под угрозу халатностью взрослых, когда ВИЧ-позитивного ребенка с инвалидностью лишили антиретровирусных препаратов", - добавил Лубинец, сообщив, что по требованию его представителя в течение суток ребенка обеспечили необходимыми лекарствами.
Омбудсмен заверил, что мониторинги ради защиты прав детей продолжаются, однако отметил, что "прежде всего важно, чтобы ответственные лица на местах действовали не формально, а для реальной защиты детей".
Напомним
В городе Шаргород Жмеринского района Винницкой области произошла трагедия, которая потрясла всю общину. Возле городской больницы были обнаружены тела двух подростков с многочисленными ножевыми ранениями.
