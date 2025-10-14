В Украине растет количество обращений от детей и молодежи о домашнем насилии

В первые месяцы полномасштабного вторжения количество обращений о домашнем насилии упало до нуля. Сегодня эта тенденция растет, особенно среди детей и подростков, рассказала во время брифинга президент ОО "Ла Страда – Украина" Марина Легенькая, пишет УНН.

Детали

Говоря об обращениях по поводу домашнего насилия и торговли людьми за годы войны, можно начать с тенденции 2022 года: в первые месяцы войны такие обращения упали до нуля. Это было абсолютно логично. Сами женщины, которые одиночно обращались, говорили: "Мы понимаем, что это не ко времени, но мы должны обратиться" - рассказала Легенькая.

Она добавила, что в первые месяцы полномасштабного вторжения ситуация вокруг домашнего насилия искусственно приуменьшалась, поскольку сами жертвы понимали, что их проблемы не ко времени. Впрочем, потом количество обращений начало расти.

"После этого был еще определенный период, когда ситуация с домашним насилием искусственно приуменьшалась, так как были острые проблемы, которые у нас были. И мы, к сожалению, их имеем, они никуда не исчезли. Но появилось четкое понимание государством, что проблема домашнего насилия является крайне актуальной в условиях полномасштабной войны. Возможно даже более актуальной, чем вне полномасштабной войны, поскольку уровень агрессии в обществе не становится ниже. Поэтому в плане количества обращений мы начали получать определенный рост, и на сегодняшний день количество обращений больше, чем до начала полномасштабной войны. И потихоньку это количество обращений растет" - отметила Марина Легенькая.

Также, по словам Легенькой, наблюдается тенденция роста количества обращений от детей и подростков. Случаи насилия происходят как дома, так и за его пределами.

Безумно возросло количество обращений от детей. От детей и молодежи количество обращений возросло в два раза. И там обращения касаются и жестокого обращения, и насилия, как дома, так и за пределами домов. То есть и на улице, и в школьной среде. Поэтому если говорить о тенденциях – то они, к сожалению, таковы - подытожила Легенькая.

Дополнение

Во Львове расследуют причины смерти двух детей-сирот в специализированном учреждении. Один ребенок умер от врожденных заболеваний, другой – от последствий избиения матерью.

Мониторинги показывают, что халатность органов опеки и соцслужб на местах приводит к критическим ситуациям. В Житомирской области ребенок погиб от насилия со стороны отца, а на Закарпатье восемь детей оказались без еды, а на Кировоградщине ВИЧ-позитивному ребенку прекратили давать жизненно необходимые лекарства.