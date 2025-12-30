Взятки за голосование в Раде: ВАКС избирает меру пресечения нардепу Юрию Киселю

В Высшем антикоррупционном суде началось заседание, где будут избирать меру пресечения народному депутату Юрию Киселю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Это один из пяти действующих нардепов, которым объявили подозрения в организации получения взяток за "нужное" голосование в Верховной Раде. Сообщается также, что судебное заседание будет проходить в закрытом режиме.

Сам Кисель заявил, что не получал никакой взятки.

Дополнительно

Юрий Кисель избран в Верховную Раду Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа".

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную группу с участием народных депутатов, которые систематически получали взятки за голосование в Верховной Раде.