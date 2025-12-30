$42.220.15
13:51 • 394 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 2432 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 4738 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 8236 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 11906 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 17556 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 17587 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 22753 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 23350 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 30247 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
Взятки за голосование в Раде: ВАКС избирает меру пресечения нардепу Юрию Киселю

Киев • УНН

 • 146 просмотра

В Высшем антикоррупционном суде началось заседание по избранию меры пресечения народному депутату Юрию Киселю. Он является одним из пяти нардепов, подозреваемых в организации получения взяток.

Взятки за голосование в Раде: ВАКС избирает меру пресечения нардепу Юрию Киселю

В Высшем антикоррупционном суде началось заседание, где будут избирать меру пресечения народному депутату Юрию Киселю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Это один из пяти действующих нардепов, которым объявили подозрения в организации получения взяток за "нужное" голосование в Верховной Раде. Сообщается также, что судебное заседание будет проходить в закрытом режиме.

Сам Кисель заявил, что не получал никакой взятки.

Дополнительно

Юрий Кисель избран в Верховную Раду Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа".

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную группу с участием народных депутатов, которые систематически получали взятки за голосование в Верховной Раде.

Евгений Устименко

