13:51 • 1100 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 3498 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 5616 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
11:22 • 9070 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 12447 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 18184 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 17816 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 22855 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23432 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
29 грудня, 18:57 • 30313 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
Хабарі за голосування в Раді: ВАКС обирає запобіжний захід нардепу Юрію Кіселю

Київ • УНН

 • 698 перегляди

У Вищому антикорупційному суді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Юрію Кіселю. Він є одним із п'яти нардепів, підозрюваних в організації отримання хабарів.

Хабарі за голосування в Раді: ВАКС обирає запобіжний захід нардепу Юрію Кіселю

У Вищому антикорупційному суді розпочалося засідання, де обиратимуть запобіжний народному депутату Юрію Кісєлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Деталі

Це один із п’яти чинних нардепів, яким оголосили підозри в організації отримання хабарів за "потрібне" голосування у Верховній Раді. Повідомляється також, що судове засідання відбуватиметься в закритому режимі.

Сам Кісєль заявив, що не отримував жодного хабаря.

Додатково

Юрій Кісєль обраний до Верховної Ради України 9-го скликання від партії "Слуга народу".

Нагадаємо

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну групу за участю народних депутатів, які систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Верховна Рада України