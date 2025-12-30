Хабарі за голосування в Раді: ВАКС обирає запобіжний захід нардепу Юрію Кіселю

У Вищому антикорупційному суді розпочалося засідання, де обиратимуть запобіжний народному депутату Юрію Кісєлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Деталі

Це один із п’яти чинних нардепів, яким оголосили підозри в організації отримання хабарів за "потрібне" голосування у Верховній Раді. Повідомляється також, що судове засідання відбуватиметься в закритому режимі.

Сам Кісєль заявив, що не отримував жодного хабаря.

Додатково

Юрій Кісєль обраний до Верховної Ради України 9-го скликання від партії "Слуга народу".

Нагадаємо

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну групу за участю народних депутатів, які систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.