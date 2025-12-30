Хабарі за голосування в Раді: ВАКС обирає запобіжний захід нардепу Юрію Кіселю
Київ • УНН
У Вищому антикорупційному суді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату Юрію Кіселю. Він є одним із п'яти нардепів, підозрюваних в організації отримання хабарів.
У Вищому антикорупційному суді розпочалося засідання, де обиратимуть запобіжний народному депутату Юрію Кісєлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Деталі
Це один із п’яти чинних нардепів, яким оголосили підозри в організації отримання хабарів за "потрібне" голосування у Верховній Раді. Повідомляється також, що судове засідання відбуватиметься в закритому режимі.
Сам Кісєль заявив, що не отримував жодного хабаря.
Додатково
Юрій Кісєль обраний до Верховної Ради України 9-го скликання від партії "Слуга народу".
Нагадаємо
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну групу за участю народних депутатів, які систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.