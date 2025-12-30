Его убила россия: настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ МП погиб от обстрела в Донецкой области

В результате российского обстрела Донецкой области погиб настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Гришино протоиерей Василий Кийко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр информации УПЦ московского патриархата.

Детали

Это произошло в понедельник 29 декабря: священника московского патриархата назвали "человеком большого сердца, доброй души и настоящим другом для многих".

Он самоотверженно нес священническое служение, поддерживал людей в самые трудные времена, молился за мир и никогда не оставлял свою паству - говорится в сообщении.

Но не все в Украине разделяют это мнение, поскольку украинская православная церковь московского патриархата известна не только своими связями с русской православной церковью. Она известна еще и тем, что еще с 2014 года многие священники УПЦ МП в Крыму, на Донбассе и в других регионах Украины сотрудничали с российскими оккупантами и их пособниками.

Журналист Денис Казанский написал в Telegram, что россияне не будут выражать соболезнования в связи с гибелью священника УПЦ МП.

Как вы думаете, патриарх кирилл осудит? Выразит соболезнования? Хоть кто-то из российских "защитников" православия выразит сожаление? Нет, конечно. Это же свои убили - значит так надо - говорится в сообщении.

Напомним

С начала полномасштабного российского вторжения по материалам Службы безопасности Украины начато более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП), среди фигурантов - 27 высших чинов церкви.