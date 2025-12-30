$42.220.15
12:27 • 1084 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 4362 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 8414 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 14266 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 16160 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 21863 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 22780 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 29851 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 30295 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 23167 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
Его убила россия: настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ МП погиб от обстрела в Донецкой области

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Протоиерей Василий Кийко, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Гришино, погиб 29 декабря в результате российского обстрела в Донецкой области.

Его убила россия: настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ МП погиб от обстрела в Донецкой области

В результате российского обстрела Донецкой области погиб настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Гришино протоиерей Василий Кийко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр информации УПЦ московского патриархата.

Детали

Это произошло в понедельник 29 декабря: священника московского патриархата назвали "человеком большого сердца, доброй души и настоящим другом для многих".

Он самоотверженно нес священническое служение, поддерживал людей в самые трудные времена, молился за мир и никогда не оставлял свою паству

- говорится в сообщении.

Но не все в Украине разделяют это мнение, поскольку украинская православная церковь московского патриархата известна не только своими связями с русской православной церковью. Она известна еще и тем, что еще с 2014 года многие священники УПЦ МП в Крыму, на Донбассе и в других регионах Украины сотрудничали с российскими оккупантами и их пособниками.

Журналист Денис Казанский написал в Telegram, что россияне не будут выражать соболезнования в связи с гибелью священника УПЦ МП.

Как вы думаете, патриарх кирилл осудит? Выразит соболезнования? Хоть кто-то из российских "защитников" православия выразит сожаление? Нет, конечно. Это же свои убили - значит так надо

- говорится в сообщении.

Напомним

С начала полномасштабного российского вторжения по материалам Службы безопасности Украины начато более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП), среди фигурантов - 27 высших чинов церкви.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Служба безопасности Украины
Украина