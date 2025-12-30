Його вбила росія: настоятель храму Покрову Пресвятої Богородиці УПЦ МП загинув від обстрілу на Донеччині
Київ • УНН
Протоієрей Василій Кійко, настоятель храму Покрову Пресвятої Богородиці села Гришине, загинув 29 грудня внаслідок російського обстрілу на Донеччині.
Внаслідок російського обстрілу Донеччини загинув настоятель храму Покрову Пресвятої Богородиці села Гришине протоієрей Василій Кійко. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр інформації УПЦ московського патріархату.
Деталі
Це сталось у понеділок 29 грудня: священника московського патріархату назвали "людиною великого серця, доброї душі та справжнім другом для багатьох".
Він самовіддано ніс священницьке служіння, підтримував людей у найважчі часи, молився за мир і ніколи не залишав свою паству
Але не всі в Україні поділяють цю думку, оскільки українська православна церква московського патріархату відома не лише своїми зв’язками з російською православною церквою. Вона відома ще й тим, що ще з 2014 року чимало священників УПЦ МП в Криму, на Донбасі та в інших регіонах України співпрацювали з російськими окупантами і їхніми посібниками.
Журналіст Денис Казанський написав у Telegram, що росіяни не будуть виказувати співчуття у зв’язку з загибеллю священника УПЦ МП.
Як ви думаєте, патріарх кірілл засудить? Висловить співчуття? Хоч хтось із російських "захисників" православ'я висловить жаль? Ні, звичайно. Це ж свої вбили - значить так треба
Нагадаємо
Від початку повномасштабного російського вторгнення за матеріалами Служби безпеки України розпочато понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ (МП), серед фігурантів - 27 вищих чинів церкви.