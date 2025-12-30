Його вбила росія: настоятель храму Покрову Пресвятої Богородиці УПЦ МП загинув від обстрілу на Донеччині

$42.220.15
49.650.10
ukenru
12:27 • 1028 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 4276 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 8290 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 14200 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 16126 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 21852 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 22774 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 29846 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 30289 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 23164 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
4м/с
74%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз погоди на 30 грудняPhoto30 грудня, 03:49 • 6498 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну30 грудня, 04:04 • 12751 перегляди
Понад 3000 мігрантів загинули цьогоріч, намагаючись дістатися узбережжя Іспанії 30 грудня, 05:02 • 3576 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 10980 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 6666 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 6784 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 11048 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 14199 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 44555 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 44948 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Туск
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Чернігівська область
Село
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 23918 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 37105 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 45265 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 55838 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 165842 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Facebook
Instagram

Його вбила росія: настоятель храму Покрову Пресвятої Богородиці УПЦ МП загинув від обстрілу на Донеччині

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Протоієрей Василій Кійко, настоятель храму Покрову Пресвятої Богородиці села Гришине, загинув 29 грудня внаслідок російського обстрілу на Донеччині.

Його вбила росія: настоятель храму Покрову Пресвятої Богородиці УПЦ МП загинув від обстрілу на Донеччині

Внаслідок російського обстрілу Донеччини загинув настоятель храму Покрову Пресвятої Богородиці села Гришине протоієрей Василій Кійко. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр інформації УПЦ московського патріархату.

Деталі

Це сталось у понеділок 29 грудня: священника московського патріархату назвали "людиною великого серця, доброї душі та справжнім другом для багатьох".

Він самовіддано ніс священницьке служіння, підтримував людей у найважчі часи, молився за мир і ніколи не залишав свою паству

- йдеться в дописі.

Але не всі в Україні поділяють цю думку, оскільки українська православна церква московського патріархату відома не лише своїми зв’язками з російською православною церквою. Вона відома ще й тим, що ще з 2014 року чимало священників УПЦ МП в Криму, на Донбасі та в інших регіонах України співпрацювали з російськими окупантами і їхніми посібниками.

Журналіст Денис Казанський написав у Telegram, що росіяни не будуть виказувати співчуття у зв’язку з загибеллю священника УПЦ МП.

Як ви думаєте, патріарх кірілл засудить? Висловить співчуття? Хоч хтось із російських "захисників" православ'я висловить жаль? Ні, звичайно. Це ж свої вбили - значить так треба

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Від початку повномасштабного російського вторгнення за матеріалами Служби безпеки України розпочато понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ (МП), серед фігурантів - 27 вищих чинів церкви.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Служба безпеки України
Україна