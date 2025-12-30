$42.220.15
Эксклюзивы
Обошел Беккенбауэра и Кройфа: 50 лет назад впервые в истории украинца признали лучшим футболистом Европы

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Олег Блохин, советский и украинский спортсмен, бывший футболист киевского "Динамо" и экс-тренер сборной Украины, получил в 1975 году приз лучшего игрока Европы - "Золотой мяч".

Обошел Беккенбауэра и Кройфа: 50 лет назад впервые в истории украинца признали лучшим футболистом Европы
Фото: Украинская ассоциация футбола

В этот день в 1975 году легендарный бывший футболист киевского "Динамо" и экс-тренер сборной Украины Олег Блохин получил приз лучшего игрока Европы - "Золотой мяч". Блохин стал первым украинцем, которому покорилось это достижение. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола, передает УНН.

Детали

30 декабря 1975 года мир увидел новогодний номер France Football, в котором были объявлены итоги голосования по определению лучшего футболиста Европы. Безоговорочную победу в юбилейном, 20-м опросе одержал нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Олег Блохин (122 очка), разбивший в голосовании таких звезд мирового футбола, как немец Франц Беккенбауэр (42 пункта) и нидерландец Йохан Кройфф (27 очков) 

- сообщают в УАФ.

Как напомнили в Ассоциации, в том году динамовцы под руководством Валерия Лобановского победили в розыгрыше Кубка обладателей кубков и стали обладателями Суперкубка УЕФА, дважды обыграв знаменитую мюнхенскую "Баварию".

Блохин стал вторым (после Льва Яшина) советским футболистом, который смог получить эту престижную награду, и первым украинцем, которому покорилось это достижение. Позже его успех повторили Игорь Беланов (признанный лучшим игроком Европы 1986 года) и Андрей Шевченко (обладатель "Золотого мяча" 2004 года).

Дополнение

Ранее сам Блохин говорил, что сначала подумал, что это была новогодняя шутка, когда узнал о победе в голосовании.

О победе мне стало известно за неделю до Нового года. Кажется, сидел дома - у меня тогда вроде что-то с ногой было. Мне позвонили из редакции газеты "Советский спорт" и сообщили о выигрыше "Золотого мяча". Сначала подумал, что это предновогодняя шутка

 - говорил Блохин.

Напомним

В Париже, в театре Шатле определили лучшего игрока мира сезона 2024/2025 - награда "Золотой мяч". Обладателем "Золотого мяча" среди мужчин стал вингер французского "ПСЖ" Усман Дембеле, лучшей футболисткой мира в третий раз подряд стала футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати.

Павел Башинский

