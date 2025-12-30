Обійшов Беккенбауера та Кройффа: 50 років тому уперше в історії українця визнали найкращим футболістом Європи

Фото: Українська асоціація футболу

У цей день в 1975 році легендарний колишній футболіст київського "Динамо" та екстренер збірної України Олег Блохін здобув приз кращого гравця Європи - "Золотий м’яч". Блохін став першим українцем, якому підкорилося це досягнення. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.

Деталі

30 грудня 1975 року світ побачив новорічний номер France Football, в якому було оголошено підсумки голосування щодо визначення найкращого футболіста Європи. Беззаперечну перемогу в ювілейному, 20-му опитуванні здобув нападник київського "Динамо" та збірної СРСР Олег Блохін (122 очки), що розбив у голосуванні таких зірок світового футболу, як німець Франц Беккенбауер (42 пункти) та нідерландець Йоган Кройфф (27 очок) - повідомляють в УАФ.

Як нагадали в Асоціації, у тому році динамівці під керівництвом Валерія Лобановського перемогли в розіграші Кубка володарів кубків та стали володарями Суперкубка УЄФА, двічі обігравши славнозвісну мюнхенську "Баварію".

Блохін став другим (після Льва Яшина) радянським футболістом, який зміг отримати цю престижну нагороду, та першим українцем, якому підкорилося це досягнення. Пізніше його успіх повторили Ігор Бєланов (визнаний найкращим гравцем Європи 1986 року) та Андрій Шевченко (володар "Золотого м’яча" 2004 року).

Доповнення

Раніше сам Блохін казав, що спочатку подумав, що це був новорічний жарт, коли дізнався перемогу у голосуванні.

Про перемогу мені стало відомо за тиждень до Нового року. Здається, сидів удома - у мене тоді начебто щось із ногою було. Мені подзвонили з редакції газети "Советский спорт" і повідомили про виграш "Золотого м'яча". Спершу подумав, що це передноворічний жарт - казав Блохін.

Нагадаємо

