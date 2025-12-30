$42.220.15
13:07 • 1056 перегляди
Атака БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 3026 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 6706 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 10877 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 16358 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 17142 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 22473 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23203 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 30102 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 30501 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Обійшов Беккенбауера та Кройффа: 50 років тому уперше в історії українця визнали найкращим футболістом Європи

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Олег Блохін, радянський і український спортсмен, колишній футболіст київського "Динамо" та екстренер збірної України, здобув в 1975 році приз кращого гравця Європи - "Золотий м’яч".

Обійшов Беккенбауера та Кройффа: 50 років тому уперше в історії українця визнали найкращим футболістом Європи
Фото: Українська асоціація футболу

У цей день в 1975 році легендарний колишній футболіст київського "Динамо" та екстренер збірної України Олег Блохін здобув приз кращого гравця Європи - "Золотий м’яч". Блохін став першим українцем, якому підкорилося це досягнення. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.

Деталі

30 грудня 1975 року світ побачив новорічний номер France Football, в якому було оголошено підсумки голосування щодо визначення найкращого футболіста Європи. Беззаперечну перемогу в ювілейному, 20-му опитуванні здобув нападник київського "Динамо" та збірної СРСР Олег Блохін (122 очки), що розбив у голосуванні таких зірок світового футболу, як німець Франц Беккенбауер (42 пункти) та нідерландець Йоган Кройфф (27 очок) 

- повідомляють в УАФ.

Як нагадали в Асоціації, у тому році динамівці під керівництвом Валерія Лобановського перемогли в розіграші Кубка володарів кубків та стали володарями Суперкубка УЄФА, двічі обігравши славнозвісну мюнхенську "Баварію".

Блохін став другим (після Льва Яшина) радянським футболістом, який зміг отримати цю престижну нагороду, та першим українцем, якому підкорилося це досягнення. Пізніше його успіх повторили Ігор Бєланов (визнаний найкращим гравцем Європи 1986 року) та Андрій Шевченко (володар "Золотого м’яча" 2004 року).

Доповнення

Раніше сам Блохін казав, що спочатку подумав, що це був новорічний жарт, коли дізнався перемогу у голосуванні.

Про перемогу мені стало відомо за тиждень до Нового року. Здається, сидів удома - у мене тоді начебто щось із ногою було. Мені подзвонили з редакції газети "Советский спорт" і повідомили про виграш "Золотого м'яча". Спершу подумав, що це передноворічний жарт

 - казав Блохін.

Нагадаємо

У Парижі, в театрі Шатле визначили найкращого гравця світу сезону 2024/2025 - нагорода "Золотий м’яч". Володарем "Золотого м’яча" серед чоловіків став вінгер французького "ПСЖ" Усман Дембеле, найкращою гравчинею світу втретє поспіль стала футболістка "Барселони" Айтана Бонматі.

Павло Башинський

Спорт
Новий рік
Андрій Шевченко