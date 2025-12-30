ЭКО МАРКЕТ и "Повернись живим" собрали 1 миллион гривен на дроны для сбития шахедов

Всеукраинская сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ завершила благотворительный сбор в поддержку проекта "Дронопад" Фонда "Повернись живим". В результате инициативы удалось собрать 1 миллион гривен, которые уже передали Фонду для усиления противодействия российским беспилотникам, передает УНН.

Эти средства станут частью системной работы "Дронопада" - проекта, обеспечивающего подразделения Сил обороны инструментами для выявления и уничтожения вражеских дронов, в частности разведывательных и ударных БпЛА типа "Шахед", которые регулярно атакуют украинские города.

"Мы видим, как меняется характер войны, и понимаем, что эффективная защита неба сегодня - это вопрос ежедневной безопасности людей. Для нас было важно присоединиться именно к проекту, который дает измеримый результат и работает здесь и сейчас", - отмечают в ЭКО МАРКЕТ.

В рамках "Дронопада" подразделения получают комплексную поддержку - от техники и оборудования до дронов-перехватчиков, которые непосредственно применяют для уничтожения вражеских БпЛА. Проект уже доказал свою эффективность: благодаря ему украинские военные уничтожили тысячи российских дронов, среди которых - "Шахеды" и их имитаторы.

"Дронопад - самый эффективный проект Повернись живим в 2025 году. На его счету уже более 1000 сбитых шахедов и 10 000 разведывательных и ударных дронов в целом. Военные продолжают совершенствовать свои навыки в борьбе с вражескими дронами, а фонд и неравнодушные бизнесы и граждане продолжат обеспечивать их всем необходимым для этого", - рассказывает Тарас Тимочко, консультант фонда и координатор проекта Дронопад

В ЭКО МАРКЕТ отмечают, что благотворительные инициативы для сети - это не разовая акция, а последовательная позиция. Ранее компания вместе с покупателями собрала более миллиона гривен на реабилитационное оборудование для Superhumans, а на этот раз сфокусировалась на поддержке тех, кто ежедневно защищает украинское небо от воздушных угроз.

В ближайшее время стороны отдельно прокоммуницируют, на что именно были направлены средства этого сбора и какие подразделения получили усиление в рамках проекта "Дронопад".