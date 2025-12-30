$42.220.15
Атака БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 2030 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
11:22 • 5814 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 10173 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 15551 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 16782 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 22200 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23041 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
29 грудня, 18:57 • 29979 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 30391 перегляди
В Україні відтермінували строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
ЕКО МАРКЕТ і “Повернись живим” зібрали 1 мільйон гривень на дрони для збиття шахедів

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ завершила благодійний збір на підтримку проєкту "Дронопад" Фонду "Повернись живим", зібравши 1 мільйон гривень. Ці кошти спрямовані на посилення протидії російським безпілотникам, зокрема розвідувальним та ударним БпЛА типу "Шахед".

ЕКО МАРКЕТ і “Повернись живим” зібрали 1 мільйон гривень на дрони для збиття шахедів

Всеукраїнська мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ завершила благодійний збір на підтримку проєкту "Дронопад" Фонду ""Повернись живим. У результаті ініціативи вдалося зібрати 1 мільйон гривень, які вже передали Фонду для посилення протидії російським безпілотникам, передає УНН.

Ці кошти стануть частиною системної роботи "Дронопаду" - проєкту, що забезпечує підрозділи Сил оборони інструментами для виявлення та знищення ворожих дронів, зокрема розвідувальних і ударних БпЛА типу "Шахед", які регулярно атакують українські міста.

"Ми бачимо, як змінюється характер війни, і розуміємо, що ефективний захист неба сьогодні - це питання щоденної безпеки людей. Для нас було важливо долучитися саме до проєкту, який дає вимірюваний результат і працює тут і зараз", - зазначають в ЕКО МАРКЕТ.

У межах "Дронопаду" підрозділи отримують комплексну підтримку - від техніки та обладнання до дронів-перехоплювачів, які безпосередньо застосовують для знищення ворожих БпЛА. Проєкт уже довів свою ефективність: завдяки йому українські військові знищили тисячі російських дронів, серед яких - "Шахеди" та їхні імітатори.

"Дронопад - найефективніший проєкт Повернись живим у 2025 році. На його рахунку вже понад 1000 збитих шахедів і 10 000 розвідувальних та ударних дронів загалом. Військові продовжують вдосконалювати свої навички у боротьбі з ворожими дронами, а фонд та небайдужі бізнеси і громадяни продовжать забезпечувати їх усім необхідним для цього", - розповідає Тарас Тимочко, консультант фонду і координатор проєкту Дронопад

У ЕКО МАРКЕТ наголошують, що благодійні ініціативи для мережі - це не разова дія, а послідовна позиція. Раніше компанія разом із покупцями зібрала понад мільйон гривень на реабілітаційне обладнання для Superhumans, а цього разу сфокусувалася на підтримці тих, хто щодня захищає українське небо від повітряних загроз.

Найближчим часом сторони окремо прокомунікують, на що саме були спрямовані кошти цього збору та які підрозділи отримали посилення в межах проєкту "Дронопад".

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Україна