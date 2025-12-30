ЕКО МАРКЕТ і “Повернись живим” зібрали 1 мільйон гривень на дрони для збиття шахедів

Всеукраїнська мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ завершила благодійний збір на підтримку проєкту "Дронопад" Фонду ""Повернись живим. У результаті ініціативи вдалося зібрати 1 мільйон гривень, які вже передали Фонду для посилення протидії російським безпілотникам, передає УНН.

Ці кошти стануть частиною системної роботи "Дронопаду" - проєкту, що забезпечує підрозділи Сил оборони інструментами для виявлення та знищення ворожих дронів, зокрема розвідувальних і ударних БпЛА типу "Шахед", які регулярно атакують українські міста.

"Ми бачимо, як змінюється характер війни, і розуміємо, що ефективний захист неба сьогодні - це питання щоденної безпеки людей. Для нас було важливо долучитися саме до проєкту, який дає вимірюваний результат і працює тут і зараз", - зазначають в ЕКО МАРКЕТ.

У межах "Дронопаду" підрозділи отримують комплексну підтримку - від техніки та обладнання до дронів-перехоплювачів, які безпосередньо застосовують для знищення ворожих БпЛА. Проєкт уже довів свою ефективність: завдяки йому українські військові знищили тисячі російських дронів, серед яких - "Шахеди" та їхні імітатори.

"Дронопад - найефективніший проєкт Повернись живим у 2025 році. На його рахунку вже понад 1000 збитих шахедів і 10 000 розвідувальних та ударних дронів загалом. Військові продовжують вдосконалювати свої навички у боротьбі з ворожими дронами, а фонд та небайдужі бізнеси і громадяни продовжать забезпечувати їх усім необхідним для цього", - розповідає Тарас Тимочко, консультант фонду і координатор проєкту Дронопад

У ЕКО МАРКЕТ наголошують, що благодійні ініціативи для мережі - це не разова дія, а послідовна позиція. Раніше компанія разом із покупцями зібрала понад мільйон гривень на реабілітаційне обладнання для Superhumans, а цього разу сфокусувалася на підтримці тих, хто щодня захищає українське небо від повітряних загроз.

Найближчим часом сторони окремо прокомунікують, на що саме були спрямовані кошти цього збору та які підрозділи отримали посилення в межах проєкту "Дронопад".