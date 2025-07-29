Путаница и вопросы: Белый дом и ЕК опубликовали противоречивые версии торгового соглашения - Politico

Недавно было объявлено, что по поводу торгового соглашения Белый дом и Европейская комиссия опубликуют совместное заявление до 1 августа. Сейчас продолжаются переговоры. Поэтому относительно общих "мест" и исключений в соглашении, четких выводов нет; ключевые детали остаются неясными. Передает УНН со ссылкой на Рolitico.

Детали

Торговое соглашение между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, которое недавно было представлено как компромиссное решение для избежания повышения пошлин, пока похоже на стадии "зависания". Сейчас многие детали еще требуют уточнения. Несколько дней назад стало известно, что Белый дом и Европейская комиссия намерены подготовить совместное заявление до 1 августа 2025 года. Но кажется, по состоянию на сейчас, это еще не определено.

Все, что я могу вам сказать, это то, что мы избежали худшего сценария, мы достигли 15 процентов, и мы сделаем так, чтобы это технически работало с минимальными затратами и минимальными убытками для наших экспортеров - заявил на брифинге для прессы во вторник представитель ЕС по вопросам торговли Олоф Гилл.

В то же время чиновник подчеркнул:

Я не знаю точно, когда и в какой день вступят в силу общие тарифы. - сказал представитель ЕС по вопросам торговли.

О том, когда именно будут применены исключения из этого тарифа, Олоф Гилл также не знает.

Что пока известно, так это то, что и Белый дом, и Европейская комиссия опубликовали отдельные информационные бюллетени по поводу торгового соглашения. В СМИ обратили внимание, что некоторые пункты содержат противоречивую информацию.

Например:

Белый дом заявляет, что «Европейский Союз уплатит Соединенным Штатам 15% тариф, в частности на автомобили и автозапчасти, фармацевтические препараты и полупроводники»;

С другой стороны, исполнительный орган ЕС утверждает - 15% тарифы на фармацевтические препараты и полупроводники будут применены только «после того, как США решат, вводить ли дополнительные тарифы на эти продукты, после отдельных расследований, проводимых в США».

Но это не все. И в таможенных режимах, и в системе квот на сталь и алюминий, а также в вопросах сотрудничества по санитарным сертификатам и доступу к цифровому рынку - также сохраняются разногласия.

Напомним

США и ЕС заключили масштабное торговое соглашение, по которому ЕС приобретет энергоносителей на $750 млрд и инвестирует в США на $600 млрд.

Заключенное между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки торговое соглашение позволит избежать "ненужной эскалации трансатлантических торговых отношений" и показало, что единство ЕС и настойчивая работа "принесли плоды".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о деталях торгового соглашения, подписанного между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки.