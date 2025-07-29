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Плутанина і питання: Білий дім та ЄК опублікували суперечливі версії торговельної угоди - Рolitico

Київ • УНН

 • 5670 перегляди

Білий дім та Європейська комісія опублікували окремі інформаційні бюлетені щодо торговельної угоди, які містять суперечливі дані. Ключові деталі угоди, включаючи тарифи та винятки, залишаються неясними, попри намір опублікувати спільну заяву до 1 серпня.

Плутанина і питання: Білий дім та ЄК опублікували суперечливі версії торговельної угоди - Рolitico

Нещодавно було оголошено, що з приводу торговельної угоди Білий дім та Європейська комісія опублікують спільну заяву до 1 серпня. Наразі продовжуються перемовини. Тому щодо загальних "місць" і винятків в угоді, чітких висновків немає; ключові деталі залишаються неясними. Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Торговельна угода між Європейським Союзом та Сполученими Штатами, яка нещодавно була представлена як компромісне рішення для уникнення підвищення мит, поки схоже на стадії "зависання". Наразі багато деталей ще потребують уточнення. Декілько днів тому стало відомо, що Білий дім та Європейська комісія мають намір підготувати спільну заяву до 1 серпня 2025 року. Але здається, станом на зараз, це ще не визначено.

Все, що я можу вам сказати, це те, що ми уникнули найгіршого сценарію, ми досягли 15 відсотків, і ми зробимо так, щоб це технічно працювало з мінімальними витратами та мінімальними збитками для наших експортерів

- заявив на брифінгу для преси у вівторок речник ЄС з питань торгівлі Олоф Гілл.

Водночас посадовець наголосив:

Я не знаю точно, коли і в який день набудуть чинності загальні тарифи.

- сказав речник ЄС з питань торгівлі.

Про те, коли саме будуть застосовані винятки з цього тарифу, Олоф Гілл також не знає.

Що поки відомо, так це те, що і Білий дім і Європейська комісія опублікували окремі інформаційні бюлетені з приводу торговельної угоди. У ЗМІ звернули увагу, що дечкі пункти містять суперечливу інформацію.

Наприклад:

  • Білий дім заявляє, що «Європейський Союз сплатить Сполученим Штатам 15% тариф, зокрема на автомобілі та автозапчастини, фармацевтичні препарати та напівпровідники»;
    • З іншого боку, виконавчий орган ЄС стверджує - 15% тарифи на фармацевтичні препарати та напівпровідники будуть застосовані лише «після того, як США вирішать, чи запроваджувати додаткові тарифи на ці продукти, після окремих розслідувань, що проводяться в США».

      Але це не все. І у митних режимах, і в системі квот на сталь та алюміній, а також в питаннях співпраці щодо санітарних сертифікатів і доступу до цифрового ринку - також зберігаються розбіжності.

      Нагадаємо

      США та ЄС уклали масштабну торговельну угоду, за якою ЄС придбає енергоносіїв на $750 млрд та інвестує в США на $600 млрд.

      Укладена між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки торговельна угода дозволить уникнути "непотрібної ескалації трансатлантичних торгових відносин" і показала, що єдність ЄС та наполеглива робота "принесли плоди".

      Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про деталі торговельної угоди, підписаної між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки.  

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      ЕкономікаНовини Світу
      Європейська комісія
      Білий дім
      Європейський Союз
      Сполучені Штати Америки
      Урсула фон дер Ляєн
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