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Торговельна угода ЄС та США: Мерц дав оцінку домовленостям

Київ • УНН

 • 518 перегляди

За словами канцлера ФРН, торговельна угода між ЄС та США дозволила уникнути конфлікту, що міг би зашкодити експортно-орієнтованій економіці Німеччини. Зокрема, мита на автомобілі знизяться з 27,5% до 15%, що є ключовим для німецької автопромисловості.

Торговельна угода ЄС та США: Мерц дав оцінку домовленостям

Укладена між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки торговельна угода дозволить уникнути "непотрібної ескалації трансатлантичних торгових відносин" і показала, що єдність ЄС та наполеглива робота "принесли плоди". Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє УНН із посиланням на DW.

Деталі

За його словами, угода дозволила "запобігти торговельному конфлікту, який міг би сильно вдарити по експортно-орієнтованій економіці Німеччини".

Мерц підкреслив, що це особливо стосується автомобільної промисловості, де раніше введені президентом США Дональдом Трампом мита буде знижено майже вдвічі - з 27,5% до 15%. Саме у цій сфері, за словами канцлера ФРН, угода "має першорядне значення".

Всі виграють від стабільних і передбачуваних торговельних відносин з доступом на ринок для обох сторін - як з цієї сторони Атлантики, так і з іншої, як підприємства, так і споживачі

- сказав Мерц.

Він додав, що європейці могли б захистити свої основні інтереси, "хоча мені хотілося б побачити подальше спрощення трансатлантичної торгівлі".

Нагадаємо

Напередодні США та ЄС уклали масштабну торговельну угоду, за якою ЄС придбає енергоносіїв на $750 млрд та інвестує в США на $600 млрд. ЄС також відкриє свої країни для торгівлі за нульовим тарифом, включаючи військову техніку.

За словами глави Білого дому Дональда Трампа, це найбільша угода, яку коли-небудь укладали США.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про деталі торговельної угоди, підписаної між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. За її словами, ЄС у межах угодипланує використовувати американські енергоресурси для досягнення енергетичної незалежності від росії.

На все воля Трампа: Bloomberg - про майбутнє торговельної угоди між ЄС та США27.07.25, 05:34 • 9142 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Європейська комісія
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
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