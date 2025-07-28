Торговельна угода ЄС та США: Мерц дав оцінку домовленостям
Київ • УНН
За словами канцлера ФРН, торговельна угода між ЄС та США дозволила уникнути конфлікту, що міг би зашкодити експортно-орієнтованій економіці Німеччини. Зокрема, мита на автомобілі знизяться з 27,5% до 15%, що є ключовим для німецької автопромисловості.
Укладена між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки торговельна угода дозволить уникнути "непотрібної ескалації трансатлантичних торгових відносин" і показала, що єдність ЄС та наполеглива робота "принесли плоди". Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє УНН із посиланням на DW.
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За його словами, угода дозволила "запобігти торговельному конфлікту, який міг би сильно вдарити по експортно-орієнтованій економіці Німеччини".
Мерц підкреслив, що це особливо стосується автомобільної промисловості, де раніше введені президентом США Дональдом Трампом мита буде знижено майже вдвічі - з 27,5% до 15%. Саме у цій сфері, за словами канцлера ФРН, угода "має першорядне значення".
Всі виграють від стабільних і передбачуваних торговельних відносин з доступом на ринок для обох сторін - як з цієї сторони Атлантики, так і з іншої, як підприємства, так і споживачі
Він додав, що європейці могли б захистити свої основні інтереси, "хоча мені хотілося б побачити подальше спрощення трансатлантичної торгівлі".
Нагадаємо
Напередодні США та ЄС уклали масштабну торговельну угоду, за якою ЄС придбає енергоносіїв на $750 млрд та інвестує в США на $600 млрд. ЄС також відкриє свої країни для торгівлі за нульовим тарифом, включаючи військову техніку.
За словами глави Білого дому Дональда Трампа, це найбільша угода, яку коли-небудь укладали США.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про деталі торговельної угоди, підписаної між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. За її словами, ЄС у межах угодипланує використовувати американські енергоресурси для досягнення енергетичної незалежності від росії.
На все воля Трампа: Bloomberg - про майбутнє торговельної угоди між ЄС та США27.07.25, 05:34 • 9142 перегляди