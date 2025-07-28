Торговельна угода ЄС та США: Мерц дав оцінку домовленостям

Укладена між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки торговельна угода дозволить уникнути "непотрібної ескалації трансатлантичних торгових відносин" і показала, що єдність ЄС та наполеглива робота "принесли плоди". Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє УНН із посиланням на DW.

За його словами, угода дозволила "запобігти торговельному конфлікту, який міг би сильно вдарити по експортно-орієнтованій економіці Німеччини".

Мерц підкреслив, що це особливо стосується автомобільної промисловості, де раніше введені президентом США Дональдом Трампом мита буде знижено майже вдвічі - з 27,5% до 15%. Саме у цій сфері, за словами канцлера ФРН, угода "має першорядне значення".

Всі виграють від стабільних і передбачуваних торговельних відносин з доступом на ринок для обох сторін - як з цієї сторони Атлантики, так і з іншої, як підприємства, так і споживачі