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Торговое соглашение ЕС и США: Мерц дал оценку договоренностям

Киев • УНН

 • 128 просмотра

По словам канцлера ФРГ, торговое соглашение между ЕС и США позволило избежать конфликта, который мог бы навредить экспортно-ориентированной экономике Германии. В частности, пошлины на автомобили снизятся с 27,5% до 15%, что является ключевым для немецкой автопромышленности.

Торговое соглашение ЕС и США: Мерц дал оценку договоренностям

Торговое соглашение, заключенное между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, позволит избежать «ненужной эскалации трансатлантических торговых отношений» и показало, что единство ЕС и настойчивая работа «принесли плоды». Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По его словам, соглашение позволило «предотвратить торговый конфликт, который мог бы сильно ударить по экспортно-ориентированной экономике Германии».

Мерц подчеркнул, что это особенно касается автомобильной промышленности, где ранее введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины будут снижены почти вдвое – с 27,5% до 15%. Именно в этой сфере, по словам канцлера ФРГ, соглашение «имеет первостепенное значение».

Все выигрывают от стабильных и предсказуемых торговых отношений с доступом на рынок для обеих сторон – как с этой стороны Атлантики, так и с другой, как предприятия, так и потребители

- сказал Мерц.

Он добавил, что европейцы могли бы защитить свои основные интересы, «хотя мне хотелось бы увидеть дальнейшее упрощение трансатлантической торговли».

Напомним

Накануне США и ЕС заключили масштабное торговое соглашение, по которому ЕС приобретет энергоносителей на $750 млрд и инвестирует в США на $600 млрд. ЕС также откроет свои страны для торговли по нулевому тарифу, включая военную технику.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, это крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключали США.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о деталях торгового соглашения, подписанного между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки. По ее словам, ЕС в рамках соглашения планирует использовать американские энергоресурсы для достижения энергетической независимости от России.

На все воля Трампа: Bloomberg - о будущем торгового соглашения между ЕС и США27.07.25, 05:34 • 9134 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Европейская комиссия
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Германия
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Tesla
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