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9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?
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9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?

Киев • УНН

 • 5828 просмотра

Что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?

9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?

Народный депутат и глава парламентского подкомитета по вопросам фармации Сергей Кузьминых оказался в центре скандала из-за подозрений в продвижении интересов фармацевтического гиганта. Журналисты УНН выявили факты, которые могут свидетельствовать о системном влиянии депутата на украинское законодательство в интересах конкретной коммерческой структуры.

Суть потенциального правонарушения объяснил доктор юридических наук Александр Бабиков.

"Если человек говорит: я повлияю на другое лицо, которое примет нужное решение, – это злоупотребление влиянием. Достаточно доказать наличие связей и само обещание влияния за вознаграждение – и этого уже хватит для приговора", – отмечает эксперт.

Согласно Уголовному кодексу Украины (ст. 369-2), обещание влияния за вознаграждение финансовое или нефинансовое – является уголовным правонарушением. В случае Кузьминых, вероятно, речь идет о возможной репутационной и политической выгоде, в частности поддержке медийного продвижения и закрытых договоренностях.

Кроме того, юридически важно различать грань потенциальных уголовных правонарушений. Александр Бабиков объясняет это на примере.

"Если должностное лицо принимает решение в рамках своих полномочий за вознаграждение - это ст. 368 УКУ (получение неправомерной выгоды). А если кто-то без таких полномочий обещает повлиять на лицо, имеющее эти полномочия - это уже 369-2 (злоупотребление влиянием)", – объясняет доктор юридических наук.

Как могло происходить влияние

В конце весны 2024 года руководство фармкомпании "Дарница" могли разработать комплексную стратегию передела фармацевтического рынка. По словам источников УНН, главная цель кампании - устранение мелких игроков и дистрибьюторов, а также создание общественного мнения, что именно аптеки, а не производители, ответственны за высокие цены на лекарства.

Важно, что реализация подобного плана была бы невозможна без политического прикрытия. И именно здесь, по информации источников, ключевую роль сыграл нардеп Сергей Кузьминых - давний знакомый семьи Загорий.

На фото: Глеб Загорий, Сергей Кузьминых, Олег Кузьминых, Екатерина Загорий
На фото: Глеб Загорий, Сергей Кузьминых, Олег Кузьминых, Екатерина Загорий

Первым шагом реализации плана стала активная информационная атака на аптечный маркетинг. В публичном пространстве его представили как основную причину "ценовых накруток". Под давлением общественного мнения Министерство здравоохранения запретило маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками, однако ожидаемого снижения стоимости препаратов не произошло. Вместо этого доходы фармпроизводителя "Дарница" существенно выросли - примерно на полмиллиарда гривен в месяц с момента запрета маркетинга.

Вторым шагом стала активная публичная поддержка инициативы в медиа. Несмотря на негативный результат - Кузьминых лично продолжил публичную защиту этой инициативы. Он продвигал соответствующие месседжи через собственные соцсети, в лояльных СМИ и во время закрытых встреч с профильными игроками рынка.

Более того, анализ публичных выступлений и заявлений нардепа Сергея Кузьминых и представителей фармацевтической компании "Дарница" выявил удивительную схожесть риторики относительно аптечной реформы. От формулировок "аптека - не магазин" до обвинений аптечных сетей в завышении цен, месседжи нардепа и фармгиганта совпадают почти дословно. Особенно это заметно в вопросах маркетинговых платежей, количества аптек и товаров от их собственных торговых марок.

Тезисы "Дарницы" и Кузьминых, совпадающие почти "под копирку", вызывают обоснованные подозрения в координации действий или информационном партнерстве. Такая схожесть может свидетельствовать не о совместной позиции, а о согласованных коммуникациях, что выгодно именно производителям, а не пациентам или рынку в целом.

Где же здесь выгода для Кузьминых?

Помимо того, что Кузьминых повысил собственную медийную узнаваемость путем заявлений о фармацевтическом рынке, которые негативно подсвечивают аптеки и позитивно - фармпроизводителей, в частности, "Дарницу", журналисты также обнаружили, что до того, как Кузьминых был избран народным депутатом Украины, благотворительная организация, соучредителем которой он является, получала денежные взносы от фонда, связанного с семьей Загорий. Сумма взносов - 9,5 млн грн. Эти обстоятельства уже стали предметом отдельной проверки со стороны НАПК.

Комментируя ситуацию, юрист Дмитрий Касьяненко заявил УНН, что действия народного депутата могут иметь признаки злоупотребления влиянием - уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 369-2 УКУ.

"Если депутат, пользуясь служебным статусом, действует в интересах отдельного субъекта хозяйствования, с которым связан, такое поведение может квалифицироваться как неправомерное использование влияния", - подчеркнул Касьяненко.

Он также обратил внимание на потенциальный конфликт интересов в случае финансовых отношений между депутатом или связанными с ним организациями и коммерческими структурами.

"Привлечение народных избранников к обслуживанию корпоративных интересов создает системную угрозу для экономической безопасности и противоречит самим основам парламентаризма", - подчеркнул Касьяненко.

Учитывая это, действия Кузьминых, кажется, имеют все признаки поведения, подпадающего под эту квалификацию: синхронизация с коммерческой структурой, финансовые связи, системное продвижение выгодных инициатив.

Достаточно ли юридических оснований, чтобы квалифицировать связь нардепа с "Дарницей" как злоупотребление влиянием?

История Кузьминых и "Дарницы" – это лакмусовая бумажка для всей антикоррупционной инфраструктуры страны. Именно этот кейс может проверить, способно ли государство реагировать на случаи скрытого лоббизма на высшем уровне.

Все собранные журналистами факты указывают на высокую вероятность того, что народный депутат Сергей Кузьминых мог использовать свои парламентские полномочия для продвижения частных интересов фармкомпании "Дарница". В этом контексте Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы должны дать правовую оценку таким действиям и установить, злоупотреблял ли Сергей Кузьминых влиянием с целью достижения личной или корпоративной выгоды.

Напомним

Этот случай с Кузьминых имеет дополнительный неприятный шлейф, на фоне другого дела против него, которое уже слушает Высший антикоррупционный суд. Так, нардепа Сергея Кузьминых поймали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования.

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. Однако, рассмотрение дела затягивается. По информации, предоставленной ВАКС, из 86 судебных заседаний 31 было сорвано из-за неявки стороны защиты, а сам нардеп пропустил 22 заседания.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Житомирская область
Высший антикоррупционный суд Украины
Украина
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