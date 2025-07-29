кремль отреагировал на ультиматум Трампа о сокращении срока соглашения с 50 до 10 дней
Киев • УНН
песков заявил, что кремль "принял к сведению" сокращение срока ультиматума с 50 до 10 дней, - в москве якобы сохраняют приверженность "мирному урегулированию" в войне рф против Украины.
В Москве прокомментировали заявление Дональда Трампа об уменьшении срока ультиматума по завершению войны РФ в Украине. Кремль якобы "сохраняет приверженность" мирному урегулированию конфликта.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Мы, как и раньше, также сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов во время этого урегулирования
Кроме этого, он цинично отреагировал и отрицал отношение РФ к атаке по исправительной колонии во временно оккупированной части Запорожской области.
Российская армия не наносит ударов по гражданским целям. Удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре
Тем временем, украинские официальные источники сообщают:
российские войска нанесли авиационный удар четырьмя управляемыми авиабомбами по исправительной колонии 28 июля 2025 года. В результате обстрела погибло 17 осужденных, 42 получили ранения, разрушена столовая и повреждены другие здания.
Напомним
Дональд Трамп ранее заявлял, что в случае своей победы на выборах в США, он сможет завершить войну РФ в Украине в течение 24 часов. Трамп также выдвинул новый "ультиматум" РФ.
Дмитрий Медведев, заместитель председателя совета безопасности РФ, пригрозил войной с США в ответ на заявление Дональда Трампа о 10-12 днях для договоренности с Украиной.
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