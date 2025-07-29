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кремль відреагував на ультиматум Трампа щодо скорочення терміну угоди з 50 до 10 днів

Київ • УНН

 • 18285 перегляди

пєсков заявив, що кремль "взяв до відома" скорочення терміну ультиматуму з 50 до 10 днів, - у москві нібито зберігають прихильність до "мирного врегулювання" у війні рф проти України.

кремль відреагував на ультиматум Трампа щодо скорочення терміну угоди з 50 до 10 днів

У москві прокоментували заяву Дональда Трампа про зменшення терміну ультиматуму щодо завершення війни рф в Україні. кремль начебто "зберігає прихильність" до мирного врегулювання конфлікту.

Про це заявив прессекретар путіна, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Ми, як і раніше, також зберігаємо нашу прихильність мирному процесу для врегулювання конфлікту навколо України та забезпечення наших інтересів під час цього врегулювання

- заявив пєсков у коментарі російським медіа. 

Окрім цього, він цинічно відреагував та заперечив відношення рф до атаки по виправній колонії в тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Російська армія не завдає ударів по цивільних цілях. Удари завдаються по військовій і навколовоєнній інфраструктурі

- заявив речник путіна.

Тим часом, українські офіційні джерела повідомляють:

російські війська завдали авіаційного удару чотирма керованими авіабомбами по виправній колонії 28 липня 2025 року. Внаслідок обстрілу загинуло 17 засуджених, 42 отримали поранення, зруйновано їдальню та пошкоджено інші будівлі.

Нагадаємо

Дональд Трамп раніше заявляв, що в разі своєї перемоги на виборах у США, він зможе завершити війну рф в Україні протягом 24 годин. Трамп також висунув новий "ультиматум" рф. 

дмитро медведєв, заступник голови ради безпеки рф, пригрозив війною зі США у відповідь на заяву Дональда Трампа про 10-12 днів для домовленості з Україною.

Похмура ситуація на валютному ринку: у рф торгівля переходить на рублі, притік євро та доларів зменшується17.07.25, 13:54 • 7510 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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