Похмура ситуація на валютному ринку: у рф торгівля переходить на рублі, притік євро та доларів зменшується

Більше половини російського експорту оплачується в рублях, свідчать дані банку росії, що були опубліковані в середу, 16 липня. Потік іноземної валюти до російської федерації скорочується, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Платежі в так званих "дружніх" валютах - переважно в китайському юані - зараз складають лише третину надходжень у рф. Водночас тенденція такова, що більше половини російського експорту оплачується в рублях. Про розповсюдження платежів у рублях інформує у своєму звіті центральний банк росії.

Bloomberg пише, що зсув відбувається на тлі приблизно 6% падіння обсягів експорту за перші п'ять місяців року, зумовленого зниженням цін на сировинні товари.

У сукупності ці тенденції зменшують приплив іноземної валюти в економіку Росії в той час, коли доступ до світових ринків залишається обмеженим. - повідомляє видання.

Китайський юань у рф імовірно діє у обмеженому діапазоні

Центральний банк рф припинив публікувати детальні цифри про використання юаня в російській банківській системі. Московська біржа, де юань зараз є єдиною основною валютою, що торгується, більше не розкриває обороти. Але за даними газета "Комерсант", обсяги впали до дворічного мінімуму в травні і залишилися низькими в червні.

У травні, навіть з країнами Азії, - понад 50% експортної виручки за торговельними контрактами було сплачено у рублях. При цьому африканські країни оплачували понад 80% російського експорту в рублях

Щодо китайської валюти, то як пише видання, частка платежів у юанях впала до 37%, - про це свідчать дані.

Попит на іноземну валюту вже не той, що був колись у рф

З іншого боку, корпоративний попит на іноземну валюту також скорочується.

Він зменшившися вдвічі порівняно із середньомісячними рівнями минулого року. Одним із важливих факторів може бути зростання використання рублів для оплати імпорту - пояснює Станіслав Мурашов, економіст Райффайзенбанку в Москві.

"Головною метою переходу торгівлі на рублі було уникнути замороження або затримки платежів. ..Йдеться про пом’якшення ризику санкцій та забезпечення потоку платежів", - каже економіст.

Нагадаємо

Через здобутки рубля та рекордно високі процентні ставки, у травні зростання цін у рф "зупинило прискорення вперше за шість місяців". Водночас російська економіка, що підживлюється війною і у останні роки демонструвала ознаки перегріву, зараз вже втрачає динаміку. Зростання сповільнилося, повідомляв УНН, посилаючись на прогноз економістів, опитаних Bloomberg.