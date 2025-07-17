Похмура ситуація на валютному ринку: у рф торгівля переходить на рублі, притік євро та доларів зменшується
Київ • УНН
Більше половини російського експорту оплачується в рублях, а притік іноземної валюти до рф скорочується. Платежі в "дружніх" валютах, переважно юанях, становлять лише третину надходжень.
Більше половини російського експорту оплачується в рублях, свідчать дані банку росії, що були опубліковані в середу, 16 липня. Потік іноземної валюти до російської федерації скорочується, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Платежі в так званих "дружніх" валютах - переважно в китайському юані - зараз складають лише третину надходжень у рф. Водночас тенденція такова, що більше половини російського експорту оплачується в рублях. Про розповсюдження платежів у рублях інформує у своєму звіті центральний банк росії.
Bloomberg пише, що зсув відбувається на тлі приблизно 6% падіння обсягів експорту за перші п'ять місяців року, зумовленого зниженням цін на сировинні товари.
У сукупності ці тенденції зменшують приплив іноземної валюти в економіку Росії в той час, коли доступ до світових ринків залишається обмеженим.
Китайський юань у рф імовірно діє у обмеженому діапазоні
Центральний банк рф припинив публікувати детальні цифри про використання юаня в російській банківській системі. Московська біржа, де юань зараз є єдиною основною валютою, що торгується, більше не розкриває обороти. Але за даними газета "Комерсант", обсяги впали до дворічного мінімуму в травні і залишилися низькими в червні.
У травні, навіть з країнами Азії, - понад 50% експортної виручки за торговельними контрактами було сплачено у рублях. При цьому африканські країни оплачували понад 80% російського експорту в рублях
Щодо китайської валюти, то як пише видання, частка платежів у юанях впала до 37%, - про це свідчать дані.
Попит на іноземну валюту вже не той, що був колись у рф
З іншого боку, корпоративний попит на іноземну валюту також скорочується.
Він зменшившися вдвічі порівняно із середньомісячними рівнями минулого року. Одним із важливих факторів може бути зростання використання рублів для оплати імпорту
"Головною метою переходу торгівлі на рублі було уникнути замороження або затримки платежів. ..Йдеться про пом’якшення ризику санкцій та забезпечення потоку платежів", - каже економіст.
Нагадаємо
Через здобутки рубля та рекордно високі процентні ставки, у травні зростання цін у рф "зупинило прискорення вперше за шість місяців". Водночас російська економіка, що підживлюється війною і у останні роки демонструвала ознаки перегріву, зараз вже втрачає динаміку. Зростання сповільнилося, повідомляв УНН, посилаючись на прогноз економістів, опитаних Bloomberg.