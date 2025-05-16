В росії сповільнилася інфляція на тлі очікувань зниження ставок - Bloomberg

У росії може стабілізуватися інфляція на тлі зростання очікувань щодо зниження ставок. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Зростання цін у росії, ймовірно, зупинило прискорення вперше за шість місяців. За даними економістів, опитаних Bloomberg, у квітні 2025 року рівень річної інфляції, ймовірно, становила 10,3%. Це трохи нижче за 10,34% у березні 2025 року.

Як зазначають експерти, частково це стало можливим через нещодавні здобутки рубля та рекордно високі процентні ставки. Сповільнення зростання цін, ознаки охолодження економіки та сильна національна валюта повинні спонукати політиків ухвалити перше зниження ставки з 2022 року.

За даними Bloomberg, російська економіка, що підживлюється війною, в останні роки демонструвала ознаки перегріву. Зараз вона втрачає динаміку, а зростання сповільнилося до 1,7% у першому кварталі з 4,5% у останніх трьох місяцях минулого року, про що свідчить прогноз економістів, опитаних Bloomberg.

Нагадаємо

Європейські союзники і прихильники України готуються запровадити додаткові санкції проти володимира путіна після його неявки на довгоочікувані переговори у Туреччині між Києвом та москвою.

Також УНН повідомляв, що у Сенаті Сполучених Штатів Америки готують "нищівні" санкції проти рф, якщо переговори з Україною в Туреччині не відбудуться.