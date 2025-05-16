В россии замедлилась инфляция на фоне ожиданий снижения ставок - Bloomberg

В россии может стабилизироваться инфляция на фоне роста ожиданий по снижению ставок. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Рост цен в россии, вероятно, остановил ускорение впервые за шесть месяцев. По данным экономистов, опрошенных Bloomberg, в апреле 2025 года уровень годовой инфляции, вероятно, составил 10,3%. Это немного ниже 10,34% в марте 2025 года.

Как отмечают эксперты, частично это стало возможным из-за недавних достижений рубля и рекордно высоких процентных ставок. Замедление роста цен, признаки охлаждения экономики и сильная национальная валюта должны побуждать политиков принять первое снижение ставки с 2022 года.

По данным Bloomberg, российская экономика, подпитываемая войной, в последние годы демонстрировала признаки перегрева. Сейчас она теряет динамику, а рост замедлился до 1,7% в первом квартале с 4,5% в последних трех месяцах прошлого года, о чем свидетельствует прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg.

Напомним

Европейские союзники и сторонники Украины готовятся ввести дополнительные санкции против владимира путина после его неявки на долгожданные переговоры в Турции между Киевом и москвой.

Также УНН сообщал, что в Сенате Соединенных Штатов Америки готовят "сокрушительные" санкции против рф, если переговоры с Украиной в Турции не состоятся.