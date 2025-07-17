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Мрачная ситуация на валютном рынке: в РФ торговля переходит на рубли, приток евро и долларов уменьшается

Киев • УНН

 • 2068 просмотра

Более половины российского экспорта оплачивается в рублях, а приток иностранной валюты в РФ сокращается. Платежи в «дружественных» валютах, преимущественно юанях, составляют лишь треть поступлений.

Мрачная ситуация на валютном рынке: в РФ торговля переходит на рубли, приток евро и долларов уменьшается

Более половины российского экспорта оплачивается в рублях, свидетельствуют данные Банка России, опубликованные в среду, 16 июля. Поток иностранной валюты в Российскую Федерацию сокращается, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Платежи в так называемых «дружественных» валютах — преимущественно в китайских юанях — сейчас составляют лишь треть поступлений в РФ. В то же время тенденция такова, что более половины российского экспорта оплачивается в рублях. О распространении платежей в рублях информирует в своем отчете центральный банк России.

Bloomberg пишет, что сдвиг происходит на фоне примерно 6% падения объемов экспорта за первые пять месяцев года, обусловленного снижением цен на сырьевые товары.

В совокупности эти тенденции уменьшают приток иностранной валюты в экономику России в то время, когда доступ к мировым рынкам остается ограниченным.

- сообщает издание.

Китайский юань в РФ, вероятно, действует в ограниченном диапазоне

Центральный банк РФ прекратил публиковать подробные цифры об использовании юаня в российской банковской системе. Московская биржа, где юань сейчас является единственной основной торгуемой валютой, больше не раскрывает обороты. Но по данным газеты «Коммерсантъ», объемы упали до двухлетнего минимума в мае и остались низкими в июне.

В мае, даже со странами Азии, более 50% экспортной выручки по торговым контрактам было оплачено в рублях. При этом африканские страны оплачивали более 80% российского экспорта в рублях

Что касается китайской валюты, то, как пишет издание, доля платежей в юанях упала до 37%, — об этом свидетельствуют данные.

Спрос на иностранную валюту уже не тот, что был когда-то в РФ

С другой стороны, корпоративный спрос на иностранную валюту также сокращается.

Он уменьшился вдвое по сравнению со среднемесячными уровнями прошлого года. Одним из важных факторов может быть рост использования рублей для оплаты импорта

- объясняет Станислав Мурашов, экономист Райффайзенбанка в Москве.

«Главной целью перехода торговли на рубли было избежать замораживания или задержки платежей. ...Речь идет о смягчении риска санкций и обеспечении потока платежей», — говорит экономист.

Напомним

Благодаря успехам рубля и рекордно высоким процентным ставкам, в мае рост цен в РФ «остановил ускорение впервые за шесть месяцев». В то же время российская экономика, подпитываемая войной и в последние годы демонстрировавшая признаки перегрева, сейчас уже теряет динамику. Рост замедлился, сообщал УНН, ссылаясь на прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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