Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию

Запрет на заключение маркетинговых договоров между производителями лекарств и аптеками, введенный с 1 марта 2025 года, перекрывает возможность для развития малых производителей и лишает их возможности конкурировать с заводами-гигантами. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил представитель ООО "Мультиспрей" Даниил Пышнограев.

Зачем маркетинг нужен маленьким производителям? Прежде всего - это возможность как-то конкурировать с крупными фармацевтическими заводами вроде тех же "Дарницы" или "Артериума", которым не нужен, скажем так, агрессивный маркетинг для продвижения своей продукции, потому что у них есть своя ниша и узнаваемость среди потребителей - отметил он.

Например, по его словам, все знают о "Цитрамоне-Дарница", а если малый производитель хочет продавать аналог, то ему нужен маркетинг - отдельная полка в аптеке.

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Для нас маркетинг - это действительно необходимо, чтобы конкурировать с крупными фармгигантами. Если нет этого маркетинга, то появится наш новый, условно, "цитрамон" и возможно даже лучший, но как он будет продаваться и с помощью чего? - отметил Пышнограев.

Он добавил, что нововведение о том, что аптеки обязаны, в первую очередь, предлагать пациентам самый дешевый препарат по действующему веществу не работает в пользу именно малых производителей. Ведь такую ценовую конкуренцию способны выдержать только крупные компании с высокими объемами производства и сверхприбылями.

Напомним

С 1 марта 2025 года в Украине действует постановление Кабмина №168, которое ввело ограничения наценок на лекарства и запрет маркетинговых соглашений. Сейчас Правительство пересматривает свое решение.

Пока постановление не дало реальных результатов, по состоянию на июнь 2025 года аналитики фиксируют рост цен на лекарства в Украине, несмотря на правительственные инициативы. Украинцы также отмечают, что не почувствовали снижения цен на лекарства. Об удорожании лекарств вместо удешевления говорят и БФ "Пациенты Украины". По словам главы фонда Инны Иваненко, пока пациенты не ощущают существенного улучшения в стоимости или доступности лекарств.