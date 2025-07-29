Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Киев • УНН
Представитель ООО "Мультиспрей" Даниил Пышнограев заявил, что запрет маркетинговых договоров между производителями лекарств и аптеками, действующий с 1 марта 2025 года, лишает малых производителей возможности конкурировать с крупными фармацевтическими гигантами. Он подчеркнул, что маркетинг является ключевым для продвижения продукции малых компаний, поскольку они не имеют такой узнаваемости, как крупные игроки рынка.
Запрет на заключение маркетинговых договоров между производителями лекарств и аптеками, введенный с 1 марта 2025 года, перекрывает возможность для развития малых производителей и лишает их возможности конкурировать с заводами-гигантами. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил представитель ООО "Мультиспрей" Даниил Пышнограев.
Зачем маркетинг нужен маленьким производителям? Прежде всего - это возможность как-то конкурировать с крупными фармацевтическими заводами вроде тех же "Дарницы" или "Артериума", которым не нужен, скажем так, агрессивный маркетинг для продвижения своей продукции, потому что у них есть своя ниша и узнаваемость среди потребителей
Например, по его словам, все знают о "Цитрамоне-Дарница", а если малый производитель хочет продавать аналог, то ему нужен маркетинг - отдельная полка в аптеке.
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга17.07.25, 15:17 • 263188 просмотров
Для нас маркетинг - это действительно необходимо, чтобы конкурировать с крупными фармгигантами. Если нет этого маркетинга, то появится наш новый, условно, "цитрамон" и возможно даже лучший, но как он будет продаваться и с помощью чего?
Он добавил, что нововведение о том, что аптеки обязаны, в первую очередь, предлагать пациентам самый дешевый препарат по действующему веществу не работает в пользу именно малых производителей. Ведь такую ценовую конкуренцию способны выдержать только крупные компании с высокими объемами производства и сверхприбылями.
Напомним
С 1 марта 2025 года в Украине действует постановление Кабмина №168, которое ввело ограничения наценок на лекарства и запрет маркетинговых соглашений. Сейчас Правительство пересматривает свое решение.
Пока постановление не дало реальных результатов, по состоянию на июнь 2025 года аналитики фиксируют рост цен на лекарства в Украине, несмотря на правительственные инициативы. Украинцы также отмечают, что не почувствовали снижения цен на лекарства. Об удорожании лекарств вместо удешевления говорят и БФ "Пациенты Украины". По словам главы фонда Инны Иваненко, пока пациенты не ощущают существенного улучшения в стоимости или доступности лекарств.